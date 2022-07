Xbox Game Pass dà il benvenuto a Far Cry 5: disponibile da oggi per cloud, console e PC

Xbox e PC Game Pass cominciano il mese di luglio alla grande, ossia accogliendo all'interno del loro catalogo un altro tripla A: si tratta di Far Cry 5 5, FPS open world made in Ubisoft.

Far Cry 5 arriva in Game Pass nelle sue versioni console, cloud e PC sull'onda del fruttuoso rapporto di collaborazione tra Microsoft e Ubisoft, che nel mese di giugno ha già garantito a tutti gli abbonati altri prodotti del calibro di Assassin's Creed Origins e For Honor: Marching Fire Edition. Esattamente come gli altri capitoli della serie, anche Far Cry 5 propone una storia di primo piano e un open world ricco di missioni da svolgere, avamposti da radere al suolo e armi d'ogni genere. La vicenda si svolge ad Hope County, un'area fittizia del Montana controllata dalla setta apocalittica Eden's Gate, guidata dal capo spirituale Joseph Seed e i suoi fratelli, gli Araldi. Potrete sconfiggerli anche in cooperativa assieme ad un amico.

Far Cry 5 va a completare la line-up presentata nella seconda metà di giugno, quindi adesso possiamo guardare con curiosità alla prossima settimana, quando verrà effettuato l'annuncio di una nuova ondata di giochi per PC e Xbox Game Pass. Se al momento non siete abbonati, potete approfittare della promozione di Microsoft che permette di acquistare il primo mese di Game Pass Ultimate o PC Game Pass al prezzo di 1 euro.