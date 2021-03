Xbox Game Pass e Bethesda: da Fallout a DOOM, ecco i nuovi giochi gratis su PC e Xbox

In coincidenza dello streaming per il matrimonio tra Microsoft e Bethesda, il team Xbox ha confermato l'arrivo di tantissimi videogiochi su Xbox Game Pass provenienti dalla galassia delle (ormai ex) sussidiarie di ZeniMax.

Dalle colonne di Xbox Wire, Will Tuttle ha confermato l'arrivo di una nutrita selezione di giochi Bethesda su Xbox Game Pass. La prima infornata di titoli gratuiti per gli iscritti al servizio in abbonamento sarà disponibile da domani, venerdì 12 marzo, per portare il totale di giochi Bethesda su Xbox Game Pass a ben 20 titoli.

L'elenco fornito dalla casa di Redmond comprende anche i giochi già fruibili su Game Pass tra PC Windows 10, Xbox One, Series X/S e xCloud, ma annovera anche molte novità come The Evil Within, Prey, i capitoli classici di DOOM e tutti gli episodi "moderni" della serie di Wolfenstein.

Dishonored Definitive Edition (Xbox, PC, Cloud)

Dishonored 2 (Xbox, PC, Cloud)

DOOM (1993) (Xbox, PC, Cloud)

DOOM II (Xbox, PC, Cloud)

DOOM 3 (Xbox, PC, Cloud)

DOOM 64 (Xbox, PC, Cloud)

DOOM Eternal (Xbox, PC, Cloud)

The Elder Scrolls III: Morrowind (Xbox, PC)

The Elder Scrolls IV: Oblivion (Xbox, PC)

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (Xbox, PC, Cloud)

The Elder Scrolls Online (PC, Xbox)

The Evil Within (Xbox, PC, Cloud)

Fallout 4 (Xbox, PC, Cloud)

Fallout 76 (Xbox, PC, Cloud)

Fallout: New Vegas (Xbox)

Prey (Xbox, PC, Cloud)

RAGE 2 (Xbox, PC, Cloud)

Wolfenstein: The New Order (Xbox, PC, Cloud)

Wolfenstein: The Old Blood (Xbox, PC, Cloud)

Wolfenstein: Youngblood (Xbox, PC, Cloud)

Prima di lasciarvi ai commenti per sapere che cosa ne pensate al riguardo, vi rimandiamo all'altro approfondimento sui giochi gratis su Xbox Game Pass di marzo.