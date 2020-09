Xbox Game Pass e Bethesda: anche Starfield e The Elder Scrolls 6 arriveranno al day one

La libreria di giochi disponibile per gli abbonati a Xbox Game Pass sta per diventare ancor più interessante in seguito all'acquisizione di Bethesda e ZeniMax da parte di Microsoft.

Grazie all'espansione inaspettata degli studi Microsoft, tutti i prossimi giochi targati Bethesda entreranno a far parte del catalogo di Xbox Game Pass sin dal day one, senza contare che prossimamente saranno numerosi i titoli già disponibili che verranno accolti nel servizio.

Ecco di seguito le dichiarazioni del colosso di Microsoft sul sito ufficiale Xbox:

"Bethesda è stata tra i primi a supportare Xbox Game Pass, portando i propri giochi ad un nuovo pubblico attraverso numerosi dispositivi e ha sempre investito attivamente in tecnologie all'avanguardia come il gaming in streaming. Aggiungeremo i franchise più iconici di Bethesda al catalogo di Xbox Game Pass per PC e Xbox. Uno degli aspetti più emozionanti per noi è stato vedere la roadmap dei prossimi giochi dell'azienda, alcuni dei quali non sono ancora stati annunciati: tutti questi giochi arriveranno su Xbox e PC, anche l'attesissimo Starfield, titolo ambientato nello spazio e in sviluppo preso Bethesda Game Studios."

A questo punto ci aspettiamo che nei prossimi giorni anche giochi come DOOM Eternal, The Evil Within 2 e tanti altri facciano il proprio ingresso nel catalogo PC e Xbox del pass.

