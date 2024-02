Xbox Game Pass: billbil-kun è una furia e ci svela i giochi di febbraio in un leak

billbil-kun torna alla carica anticipando parte della lineup Xbox Game Pass di febbraio 2024, con l'insider che svela tre titoli in arrivo (presumibilmente da oggi o da metà mese) nel catalogo del servizio in abbonamento Microsoft.

Il primo gioco svelato è PlateUp! disponibile dal 15 febbraio, un Roguelike ambientato in cucina tra piatti e fornelli, una cucina piuttosto caotica in realtà. In seguito arriverà anche Resident Evil 3 Remake, riedizione del terzo gioco della saga Capcom, uscito originariamente ad aprile 2020. Questo arrivo non stupisce troppo considerando che nei mesi scorsi la casa di Osaka ha reso disponibile anche Resident Evil 2 Remake nel catalogo Game Pass.

Infine spazio a Electronic Arts che propone Madden NFL 24 come parte della proposta EA Play, con ogni probabilità il gioco arriverà dopo il Super Bowl di questa settimana, evento che segna la fine della stagione della National Football League in attesa di tornare sui campi di giochi in estate.

Come sappiamo, billbil-kun è una fonte sicuramente affidabile e lo ha dimostrato nel corso degli anni, tuttavia dobbiamo aspettare l'annuncio di Microsoft per avere conferme sulla lineup Xbox Game Pass del mese di febbraio. Annuncio che potrebbe arrivare già oggi pomeriggio o la prossima settimana al più tardi.