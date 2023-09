Xbox Game Pass a tutta birra: sono 7 i giochi già annunciati per ottobre

Settembre ha appena effettuato il giro di boa e siamo ancora in attesa della seconda ondata di giochi mensile per Game Pass, ma già si prospetta un ottobre di fuoco. Sono ben sette i giochi già confermati per il mese prossimo, una lista sicuramente destinata a crescere ulteriormente nelle prossime settimane. Ecco cosa possiamo aspettarci.

Game Pass | Lista parziale dei giochi di ottobre 2023

The Lamplighter’s League - 3 ottobre (Console e PC)

Warhammer 40,000 Darktide - 4 ottobre (Xbox Series X|S)

Forza Motorsport - 10 ottobre (Console, PC e Cloud)

Cities Skylines 2 - 24 ottobre (Console, PC e Cloud)

Mineko’s Night Market - 26 ottobre (Console e PC)

Headbangers Rhythm Royale - 31 ottobre (Console)

Jusant - 31 ottobre (Console, PC e Cloud)

Il gioco più atteso dall'utenza di Xbox è probabilmente Forza Motorsport, che segna il ritorno della serie automobilistica simarcade dopo ben sei anni di assenza, un periodo insolitamente lungo (storicamente sono sempre intercorsi due anni da un capitolo e l'altro) che Turn 10 ha impiegato per ricostruire l'esperienza dalle fondamenta e traghettarla nella nuova generazione. C'è grande attesa anche per la versione Xbox Series X|S di Warhammer 40.000 Darktide, che ha espanso la già rodata formula dei Vermintide introducendo le armi da fuoco, e Cities Skylines 2, seguito di uno dei gestionali cittadini più amati della recente storia videoludica.

E poi ancora: The Lamplighters League, uno strategico a turni ambientato in una versione alternativa degli anni '30; Mineko's Night Market, un gioco di simulazione sociale che celebra la cultura giapponese; Headbangers: Rhythm Royale, un battle royale con una particolare propensione per il ritmo; Jusant, nuovo gioco d'azione basato su rompicapi e arrampicate sviluppato da Don't Nod.

Una line-up bella variegata, vero? Prima di allora, in ogni caso, vi aspetta anche la seconda ondata di giochi di settembre per Game Pass: l'annuncio è previsto per la giornata di martedì 19 settembre, ma possiamo già dirvi i nomi di quattro dei giochi attesi, ossia Lies of P (19 settembre), Party Animals 3 (20 settembre), PayDay 3 (21 settembre) e Cocoon (29 settembre). Povero backlog!