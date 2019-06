Xbox Game Pass: Blair Witch, Undertale e molti altri indie in arrivo nel catalogo

Come promesso, questo pomeriggio è andata in onda la seconda puntata di ID @ Xbox Game Pass, durante la quale Microsoft ha annunciato l'arrivo di tanti nuovi titoli nel servizio per PC e Xbox One, molti dei quali al day one. Tenetevi forte, perché gli annunci effettuati sono molteplici.

Gran parte dell'attenzione è stata riservata ai titoli che entreranno a far parte della selezione di Xbox Game Pass direttamente al day-one, ovvero il giorno stesso in cui debutteranno sul mercato. Stiamo parlando di Blair Witch (PC, Xbox One), Pathologic 2 (PC, Xbox One), Secret Neighbor (PC, Xbox One), Way of the Woods (PC, Xbox One), Spiritfarer (PC, Xbox One), Creature in the Well (PC, Xbox One), Undermine (PC, Xbox One), Star Renegades (PC, Xbox One), Totally Accurate Battle Simulator (PC, Xbox One), Unto the End (PC, Xbox One), Night Call (PC, Xbox One), Felix the Reaper (PC, Xbox One), Dead Static Drive (PC, Xbox One) e Ikenfell (PC).

Come se non bastassero tutte queste novità, prossimamente arriveranno nel catalogo anche molti altri giochi già approdati sul mercato in passato, alcuni dei quali decisamente molto famosi. Stiamo parlando di My Time at Portia (Xbox One, PC), Unavowed (PC), Bad North (Xbox One, PC), Machinarium (PC), Timespinner (PC), Undertale (PC), Worms W.M.D (PC, Xbox One), For the King (PC), GoNNER (PC, Xbox One), The Banner Saga 3 (PC, Xbox One) e Yoku's Island Express (PC, Xbox One).

Durante la puntata è intervenuto anche Nigel Lowrie di Devolver Digital per parlare dei titoli della compagnia già presenti nel catalogo, ovvero Broforce, RUINER, Hotline Miami, The Messenger e Hatoful Boyfriend. Potete guardare il video integrale della seconda puntata di ID@Xbox Game Pass in cima a questa notizia.