Xbox Game Pass, da Borderlands a Vampyr: cinque giochi presto in uscita dal catalogo

Gli utenti abbonati al servizio Xbox Game Pass sono ormai abituati alla condizione di continua evoluzione che caratterizza il catalogo di titoli disponibili.

Con estrema frequenza, nuovi giochi approdano al suo interno, con altri che parallelamente lo abbandonano. Importanti novità coinvolgono proprio questa seconda categoria: cinque produzioni si preparano infatti a lasciare Xbox Game Pass. Nello specifico, stiamo parlando dei seguenti videogiochi:

Vampyr : interessante action RPG a tema vampiresco sviluppato da Dontnod;

: interessante action RPG a tema vampiresco sviluppato da Dontnod; Borderlands The Handsome Collection : raccolta dedicata all'universo sopra le righe creato da Gearbox Software;

: raccolta dedicata all'universo sopra le righe creato da Gearbox Software; LEGO Worlds : titolo dedicato ai celebri mattoncini danesi, offre la possibilità di dare libero sfogo alla creatività con creazioni digitali;

: titolo dedicato ai celebri mattoncini danesi, offre la possibilità di dare libero sfogo alla creatività con creazioni digitali; Operencia The Stolen Sun : dungeon crawler in prima persona, con forti componenti RPG;

: dungeon crawler in prima persona, con forti componenti RPG; The Golf Club 2: simulatore sportivo dedicato agli amanti del golf;

Tutti i titoli qui citati lasceranno le pagine virtuali del catalogo di Xbox Game Pass a partire dalla: i giocatori abbonati interessanti ad avventurarsi al loro interno hanno dunque a disposizione ancora due settimane circa per approfittarne.Cogliamo l'occasione per ricordare che recentemente Xbox Game Pass ha accolto due nuovi giochi , con l'ingresso nel servizio Microsoft di Pikuniki e State of Decay 2: Jaggernaut Edition. La Casa di Redmond ha inoltre reso disponibili le nuove Missioni Xbox Game Pass di marzo