Xbox Game Pass: a breve si aggiungerà un brutale sparatutto al catalogo?

Dopo l'aggiunta a sorpresa di un apprezzato souls-like all'interno del catalogo del servizio di gaming on demand, sembra proprio che Xbox Game Pass stia facendo strada per l'arrivo di un nuovo titolo destinato a fare il suo esordio nelle prossime ore.

Stando alle segnalazioni degli utenti reddit, oggi stesso o nei prossimi giorni assisteremo all'aggiunta di Shadow Warrior 3 al già nutrito parco titoli offerto da Xbox Game Pass. Al momento non ci sono commenti né da parte di Microsoft né da Flying Wild Hog o Devolver Digital, tuttavia la notifica push dell'app del Game Pass ricevuta da un abbonato (che potete visionare a questo indirizzo) fa esplicitamente riferimento all'arrivo dello sfrenato e brutale sparatutto con protagonista l'incorreggibile Lo Wang. Nell'attesa di un eventuale intervento ufficiale da parte di Microsoft, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Shadow Warrior 3 per ulteriori approfondimenti sul titolo.

Microsoft continua a mantenere un misterioso silenzio sull'infornata di giochi di gennaio di Xbox Game Pass, tuttavia sta pian piano rimpinguando il catalogo con continue aggiunte a sorpresa. Nei giorni scorsi sono stati aggiunti Stranded Deep e Mortal Shell, mentre le segnalazioni di Street Fighter 30th Anniversary Edition e The DioField Chronicle non hanno ancora trovato conferma dagli utenti. La casa di Redmond dovrebbe annunciare la lineup ufficiale di questo primo mese del 2023 nel corso dei prossimi giorni.