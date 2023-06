Xbox Game Pass, brutte notizie: altri giochi stanno per abbandonare il catalogo

A dispetto del recente annuncio dei giochi in uscita da Game Pass a metà giugno, purtroppo sembra proprio che il catalogo del servizio in abbonamento della casa di Redmond sia destinato a ridursi ulteriormente entro poche settimane.

L'ultimo update che ha interessato l'app mobile di Xbox Game Pass ha infatti aggiornato l'elenco dei videogiochi in procinto di lasciare il catalogo digitale del servizio verdecrociato. Alla già preannunciata uscita di titoli come Chorus, Maneater, Total War Three Kingdoms e Mortal Shell, vanno infatti ad aggiungersi gli imminenti addii a giochi come Naraka Bladepoint, Among Us, Generation Zero e TMNT Shredder's Revenge.

A voler dar retta all'aggiornamento dell'app Xbox, eccovi quindi la lista completa dei videogiochi che starebbero per lasciare Xbox e PC Game Pass:

Among Us

Cricket 22

Naraka: Bladepoint

TMNT Shredde's Revenge

Mortall Shells

Generation Zero

Maneater

theHunter: Call of the Wild

Serious Sam 4

Bridge Constructor Portal

Total War Three Kingdoms

Come per i videogiochi elencati da Microsoft su Xbox Wire, anche nel caso dei nuovi titoli citati dall'app verdecrociata il termine ultimo per accedervi 'gratuitamente' è previsto per la giornata di giovedì 15 giugno. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che è da poco arrivato l'Update di Maggio dell'app Xbox per PC, con tante novità.