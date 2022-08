Xbox Game Pass, brutte notizie: tanti giochi diranno presto addio al catalogo

Come di consueto, Microsoft ha accompagnato l'annuncio dei prossimi giochi gratis su Xbox Game Pass con l'elenco dei titoli che diranno presto addio al catalogo. Gli iscritti al servizio in abbonamento della casa di Redmond si preparino: ci sono davvero tanti videogiochi che stanno per abbandonare il Game Pass.

La lunga lista degli imminenti addii al servizio videoludico di Microsoft si apre con la conferma delle anticipazioni dei giorni scorsi sull'uscita di NBA 2K22 da Xbox Game Pass. Al kolossal di basket di 2K si aggiungeranno, purtroppo, anche tanti altri titoli appartenenti ai generi più disparati.

I curatori del blog istituzionale di Xbox Wire ci informano che il catalogo del Game Pass dirà presto addio al capolavoro roguelike Hades, al sandbox spaziale Elite Dangerous, all'avventura interattiva Twelve Minutes, allo sparatutto post-apocalittico World War Z, al gestionale Two Point Campus e a diversi altri titoli. Eccovi allora la lista completa dei videogiochi che stanno per lasciare il servizio in abbonamento di Microsoft:

Xbox Game Pass - giochi in uscita dal servizio in abbonamento

Elite Dangerous (Cloud e Xbox)

Hades (Cloud, Xbox e PC)

Myst (Cloud, Xbox e PC)

NBA 2K22 (Cloud e Xbox)

Signs of the Sojourner (Cloud, Xbox e PC)

Spiritfarer (Cloud, Xbox e PC)

Twelve Minutes (Cloud, Xbox e PC)

Two Point Hospital (Cloud, Xbox e PC)

What Remains of Edith Finch (Cloud, Xbox e PC)

World War Z (Cloud, Xbox e PC)

Il termine ultimo per poter fruire "gratuitamente" i videogiochi appena elencati è fissato per la giornata di mercoledì 31 agosto: fino ad allora, tutti gli abbonati a Xbox Game Pass possono comunque acquistare i giochi interessati con uno sconto del 20% sul prezzo di listino abituale, un'offerta che scadrà anch'essa la sera del 31 agosto in funzione dell'uscita dei giochi in questione dal servizio di Microsoft.