Xbox Game Pass: cala il prezzo dell'abbonamento in Medio Oriente, nessuna modifica da noi

Microsoft ha annunciato che a partire da febbraio il prezzo dell'abbonamento Xbox Game Pass verrà ridotto in alcune zone del Medio Oriente. Il taglio di prezzo non è valido purtroppo in Europa ma solamente in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti.

Il calo di prezzo si è reso necessario per adattare i costi all'inflazione e negli Emirati Arabi Uniti l'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate per console passa da 14.99 dollari al mese a 9.99 dollari al mese mentre PC Game Pass passa a 6.99 dollari dagli attuali 9.99 dollari. In Arabia Saudita invece Xbox Game Pass Ultimate per Xbox passa da 54.99 SAR al mese a 39.99 SAR al mese mentre l'abbonamento PC Game Pass scende a 29.99 SAR al mese invece di 38.99 SAR mensili.

Microsoft si è espressa in merito con queste parole:"Rivalutiamo il prezzo di Xbox Game Pass e Xbox LIVE Gold in base alle condizioni dei mercati locali per offrire il miglior prezzo possibile in ogni paese. Questi aggiustamenti di prezzo si rendono necessari per mantenere il servizio competitivo sul mercato in base alle condizioni economiche delle singole zone."

Al momento come detto non si parla di possibili ritocchi del prezzo in Europa per Xbox LIVE Gold, Xbox Game Pass, Game Pass Ultimate e PC Game Pass.