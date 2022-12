Xbox Game Pass ha fatto calare dell'80% le vendite dei giochi Xbox, dice Digital Foundry

Xbox Game Pass è sempre più centrale all'interno dell'ecosistema Xbox messo in piedi da Microsoft. In servizio in abbonamento vanta svariati milioni di iscritti ed accoglie con costanza l'ingresso di nuove produzioni in catalogo: nel solo 2022, ad esempio, oltre 60 giochi sono arrivati al day one su Xbox Game Pass.

Se dunque il Game Pass ha ormai definitivamente conquistato gli utenti Xbox grazie ai suoi diversi vantaggi, il rovescio della medaglia sarebbe rappresentato da un crollo nelle vendite tradizionali delle produzioni Microsoft. Ad evidenziarlo sono stati i redattori di Digital Foundry nel corso dell'ultima edizione del podcast DF Direct Weekly dove, tra i vari argomenti, si sono soffermati anche sul noto servizio del colosso di Redmond.

"Molta gente non compra più i giochi first party Microsoft con il Game Pass a disposizione. Le vendite sono crollate, no? Esaminando i dati di vendita si nota come i giochi first party segnino numeri bassissimi a causa del prevalere del Game Pass" afferma Richard Leadbetter sull'argomento, incalzato poi dal collega John Linneman: "Pare siano crollate dell'80% rispetto all'epoca precedente il Game Pass, del resto i fedelissimi di Xbox sono davvero legati al Game Pass".

E' bene precisare che i redattori di Digital Foundry non hanno fornito dati ufficiali a sostegno della loro tesi, sebbene possa essere plausibile vista la costante crescita che ha coinvolto il Game Pass negli ultimi anni. Nelle scorse settimane Microsoft ha confermato l'aumento di prezzo dei giochi first party Xbox nel 2023, pur ribadendo che tutte le produzioni realizzate dagli Xbox Game Studios continueranno regolarmente ad arrivare sul Game Pass al day one.