Xbox Game Pass: calcio, fantasmi, sci-fi e Warhammer tra i nuovi giochi di novembre

Il tempo vola quando ci si diverte giocando con Game Pass. Neppure il tempo di elaborare l’arrivo Football Manager 2023, Return to Monkey Island, Pentiment e Somerville, che è già giunto il momento di accogliere una nuova ondata di giochi. Scopriamo assieme tutti i giochi in arrivo su Game Pass durante la seconda metà di novembre.

Dune Spice Wars (PC) - 17 novembre

Sviluppato da Shiro Games, studio già responsabile di Northgard, Dune: Spice Wars è un gioco di strategia in tempo reale che vi mette al comando di una nazione con lo scopo di controllare e dominare l’ostile pianeta deserto di Arrakis. Al centro d'ogni cosa c'è la Spezia, la risorsa più preziosa dell'universo: per controllarla dovrete trovare il giusto equilibrio tra azioni belliche, trattative commerciali e stratagemmi politici.

Ghostlore (PC Game Preview) - 17 novembre

Ispirato a classici come Diablo 2 e Titan Quest, Ghostlore è un action RPG eastpunk nel quale siete chiamati a combattere dei mostri fuoriusciti dal folklore del sud-est asiatico. I fratelli Andrew e Adam Teo, provenienti dallo stato di Singapore, hanno dotato la loro creatura di mappe generate in maniera procedurale, un approfondito sistema di personalizzazione del personaggio e uno stile artistico isometrico bidimensionale.

Lapin (Cloud, Console e PC) - 17 novembre

I protagonisti di Lapin, un nuovo platform in due dimensioni sviluppato da Studio Doodal, sono cinque conigli costretti a lasciare la loro buca a causa della costruzione indiscriminata di un parco giochi. Decisi a trasferirsi alla ricerca di una nuova casa, s'imbarcano in un'avventura ricca di personaggi da incontrare, luoghi da scoprire e ostacoli da superare con salti precisi e il giusto tempismo.

Norco (Cloud e Console) - 17 novembre

Norco è un'avventura narrativa punta e clicca del genere Southern Gothic ambientata nelle periferie semi-sommerse e nelle verdeggianti paludi industriali di una versione alternativa della Louisiana del Sud. Sulle tracce del fratello del protagonista, dovrete seguire un androide della sorveglianza in fuga tra le raffinerie, i centri commerciali e i canali di scolo della periferia di New Orleans, godendovi un'esperienza surreale dipinta con una pixel art cinematografica ed espressiva.

Gungrave G.O.R.E (Cloud, Console e PC) - 22 novembre

Tra i giochi più promettenti del mese, Gungrave G.O.R.E è uno sparatutto d'azione in terza persona sviluppato dallo studio sudcoreano IGGYMOB. Assumendo il controllo di un antieroe moderno, lo spietato Grave, potrete impugnare armi brutali, danzare tra i proiettili e annientare orde di nemici in un tripudio di sangue e piombo. L'attacco frontale è l'unica strategia possibile: a tal fine, potrete fare affidamento sulle doppie pistole Cerberus, dotate di proiettili infiniti, e la Bara Evoluzione trasformabile, che permette di scatenare combinazioni di colpi corpo a corpo. La durata della campagna per giocatore singolo è stimata in circa 12 ore di gioco.

Insurgency Sandstorm (Cloud e Console) - 29 novembre

Insurgency Sandstorm è uno sparatutto tattico in prima persona che v'invita a combattere nei campi di battaglia moderni di una fittizia regione del Medio Oriente. L'offerta contenutistica prevede sia modalità cooperative PvE, in cui un massimo di 8 giocatori devono collaborare per raggiungere un obiettivo comune, sia modalità PvP, dove 20 partecipanti si scontrano schierandosi in due distinte fazioni chiamate Security (basata su organizzazioni come NATO e SOCOM) e Insurgents (ispirata a gruppi di terroristi e paramilitari).

Soccer Story (Cloud, Console e PC) - 29 novembre

In un modo dove il calcio è stato bandito, dovete viaggiare in lungo e in largo per ricordare a tutti coloro che l'hanno dimenticato qual è davvero lo sport più bello mai esistito. Soccer Story è un avventuroso gioco di ruolo con visuale dall'alto pieno zeppo di missioni, puzzle, segreti, personaggi stravaganti e squadre strampalate (tra le quali spiccano quelle degli squali, dei poppanti, dei pensionati e dei ninja) che aspettano solamente di essere sconfitte e messe in riga a colpi di pallone. PanicBarn promette una campagna single player in grado di intrattenere per circa 15 ore di gioco, oltre ad una modalità multigiocatore locale.

Warhammer 40,000 Darktide (PC) - 30 novembre

I ragazzi di Fatshark tornano nell'universo di Games Workshop con Warhammer 40,000: Darktide, un gioco d'azione in prima persona cooperativo creato sulla base dei combattimenti corpo a corpo di Vermintide 2. Stavolta, ad animare ulteriormente le battaglie ci sono delle intense sparatorie, le quali aumentano le opportunità di macellazione delle orde di mostri. Aspettatevi anche un corposo editor del personaggio, che offrirà tutti gli strumenti necessari per personalizzarne l'aspetto fisico, la voce e le origini, e scegliere una classe che influenza i tratti e le abilità utilizzabili in battaglia. Leggete il resoconto della nostra prova di Warhammer 40.000 Darktide in attesa del lancio.

Xbox Game Pass: giochi in uscita dal catalogo

Otto giochi arrivano, otto giochi se ne vanno. Il 30 novembre rappresenterà l'ultimo giorno utile per giocare ad Archvale (Cloud, Console e PC), Deeeer Simulator (Cloud, Console e PC), Final Fantasy XIII-2 (Console e PC), Mind Scanners (Cloud, Console e PC), Mortal Shell (Cloud, Console e PC), Space Warlord Organ Trading Simulator (Cloud, Console e PC), Undungeon (Cloud, Console e PC) e Warhammer 40,000 Battlesector (Cloud, Console e PC). Cercate di portarli a termine prima che vengano rimossi dal catalogo, in alternativa potete approfittate dello sconto riservato agli abbonati per acquistare i titoli di vostro interesse.

15 giochi ricevono il supporto Xbox Touch Controls

Microsoft ha confermato l'aggiunta del supporto per gli Xbox Touch Controls ad altri 15 giochi, ossia Amnesia: Collection, Amnesia: Rebirth, Assassin’s Creed Odyssey, Assassin’s Creed Origins, DC League of Super Pets: The Adventures of Krypto and Ace, Disney Dreamlight Valley, Football Manager 2023 Console, Ghost Song, Immortals Fenyx Rising, Opus: Echo of Starsong, Pentiment, Scorn, Soma e You Suck at Parking. Tutti i giochi sopraelencati, dunque, sono ora provvisti di comandi pensati per la fruizione mediante schermi touch sui dispositivi mobili. Il gaming via cloud, ricordiamo, è accessibile solamente per gli abbonati a Game Pass Ultimate.