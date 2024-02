Xbox Game Pass cambia nome? GameStop anticipa il rebranding in Microsoft Game Pass

Mentre la comunità dei videogiocatori continua ad attendere chiarimenti sul futuro di Xbox, che secondo i più recenti rumor starebbe per abbracciare una filosofia pienamente multipiattaforma, dalla rete è emerso una nuova, singolare suggestione: Xbox Game Pass potrebbe stare per cambiare nome.

A suggerirlo è la nota catena di rivenditori GameStop, che in un nuovo banner pubblicitario si riferisce al noto servizio in abbonamento chiamandolo Microsoft Game Pass, in luogo dell'ormai arcinoto Xbox Game Pass. Da Redmond non sono ancora arrivati comunicati, dunque per il momento non può in alcun modo essere considerato ufficiale.

A giudicare dai commenti che è possibile reperire sui social network, dove l'avvistamento ha già generato un bel po' di scalpore, la maggior parte degli utenti ci vede un ulteriore indizio sulla possibile deriva multipiattaforma dell'ecosistema di Microsoft e dei suoi servizi, come a voler dire che Game Pass non è più legato solo ad Xbox.

Ci teniamo a ribadire che si tratta di semplici speculazioni che per il momento non hanno ancora trovato riscontri o smentite ufficiali. Secondo alcuni, incluso Tom Warren, si sarebbe trattata di una mera svista del reparto marketing di GameStop, un'ipotesi che non può certamente essere esclusa. D'altro canto, il banner è online da più di cinque ore, un tempo sicuramente più che sufficiente per ravvedersi di un errore e porvi rimedio.

Non possiamo far altro che attendere un comunicato ufficiale da parte di Microsoft in grado di far chiarezza su tutta la faccenda. Il Business Update di Phil Spencer sul futuro di Xbox, ricordiamo, è atteso per la prossima settimana.