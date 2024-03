Xbox Game Pass, cambio di rotta con Ni No Kuni: il gioco non abbandona il catalogo

Come di consueto, l'inizio del mese è stato caratterizzato da diversi annunci per i giochi prossimi ad entrare e ad abbandonare Xbox Game Pass. Una settimana fa, vi abbiamo comunicato che c'è un grande JRPG tra i giochi che lasciano il catalogo Game Pass a metà marzo, ma sembrerebbe esservi stato un cambio di rotta nelle retrovie. Cos'è successo?

A distanza di alcuni giorni da quanto emerso dalla prima tranche di titoli pronti a non fare più parte del servizio di gaming on demand della casa di Redmond, il portale di Xbox ha riportato la notizia di tutte le novità che vi saranno in tal senso per marzo. Ebbene, Ni no Kuni La minaccia della Strega Cinerea rimarrà su Game Pass. Non si sa se si sia trattato di un errore o di un'effettiva variazione avvenuta a distanza di pochi giorni, ma a distanza di tre giorni dalla notizia in questione (quella riportata dalla sezione news del sito Xbox) non vi è alcuna rettifica dall'account X di Xbox Game Pass.

Fatto sta che i giochi ad abbonare l'Xbox Game Pass il 15 marzo sono soltanto due adesso: essi sono quelli già citati ad inizio mese, ovvero Hardspace Shipbreaker e Shredders, dapprima giocabili in Cloud, Console e PC tramite il servizio verde crociato. Dopo la bella notizia di NBA 2K24 tra i giochi gratis di Xbox Game Pass, ecco quindi che ve n'è un'altra per tutti i fan di Ni No Kuni e per i giocatori curiosi di provare il titolo in questione.