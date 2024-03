Xbox Game Pass va a canestro: c'è anche NBA 2K24 'gratis' a marzo!

Nonostante siano trascorsi solo pochi giorni dal reveal dei nuovi giochi gratis di marzo su Xbox Game Pass, Microsoft sorprende la community preannunciando l'imminente arrivo di NBA 2K24 nel catalogo dei videogiochi fruibili 'gratuitamente' dagli iscritti al servizio in abbonamento a tinte verdecrociate.

Il celebre simulatore di basket targato Visual Concepts e 2K Games va quindi ad aggiungersi alla già nutrita lista dei videogiochi destinati ad arricchire la ludoteca degli abbonati a Xbox Game Pass nel corso di questa prima metà di marzo, un elenco che comprende, tra gli altri, Control Ultimate Edition, MLB The Show 24, Lightyear Frontier, Warhammer 40,000 Boltgun e No More Heroes 3.

I fan di basket e, più in generale, di simulazioni sportive interessati a calcare il parquet virtuale di NBA 2K24 su Game Pass potranno farlo 'gratuitamente' su Xbox Series X|S e in game streaming su Xbox Cloud Gaming a partire da lunedì 11 marzo.

Nel caso ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di NBA 2K24, con tutte le considerazioni e analisi di Raffaello Rusconi sull'esperienza ludica e contenutistica tratteggiata da Visual Concepts e 2K Sports con l'ultimo capitolo della serie simulativa dedicata alla lega di basket più famosa e seguita del pianeta.