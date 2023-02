Xbox Game Pass 'cannibalizza' le vendite dei giochi, ammette Microsoft in un documento

Sebbene Microsoft abbia a più riprese dichiarato che Xbox Game Pass non disincentiva le vendite dei giochi, un documento che la compagnia di Redmond ha inviato in merito alla questione Activision-Blizzard sembra confermare il contrario.

Un estratto del documento in questione sottolinea come sia la stessa Microsoft ad ammettere che "Xbox Game Pass porterà ad una cannibalizzazione delle vendite Buy-to-Play". L'azienda ha inoltre riconosciuto che "le sue analisi interne dimostrano un declino delle vendite base dei giochi dodici mesi dopo la loro aggiunta su Xbox Game Pass".

Come detto in precedenza, sono queste dichiarazioni in netto contrasto con quanto affermato da Phil Spencer in passato, con il leader della divisione Xbox che ha spesso evidenziato come Xbox Game Pass non avesse mai costituito un freno per le vendite dei videogiochi secondo il modello tradizionale. I curatori di Digital Foundry avevano invece rivelato - pur non fornendo informazioni particolarmente dettagliate in merito - che le vendite standard dei giochi Xbox erano calati dell'80% sin da quando Microsoft ha proposto il modello di gaming on demand che si era precedentemente imposto, ad esempio, nell'ambito degli show televisivi.

Intanto, Microsoft ha svelato la lineup della prima metà di febbraio di Xbox Game Pass che include Atomic Heart, Shadow Warrior 3 e altri ancora.