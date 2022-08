Xbox Game Pass, tutti in carrozza! A settembre arriva un nuovo gioco gratis day one

Nella giornata che celebra l'ingresso di Two Point Campus su Xbox Game Pass, i curatori del blog di Xbox Wire volgono lo sguardo al futuro per festeggiare l'arrivo a settembre di un videogioco appena svelato.

A darne l'annuncio sono i ragazzi di Dovetail Games, software house e publisher inglese specializzato nella realizzazione di videogiochi simulativi. Il titolo scelto da Dovetail per rinsaldare ulteriormente il proprio rapporto con Microsoft è Train Sim World 3, il nuovo capitolo dell'apprezzato "simulatore ferroviario".

L'uscita del titolo è prevista per il 6 settembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con preordini che daranno un accesso anticipato di 4 giorni al titolo e ad un pacchetto di personalizzazioni per i treni: gli abbonati a Xbox Game Pass potranno scaricare "gratuitamente" Train Sim World 3 su PC o console della famiglia Xbox sin dal giorno di lancio.

La nuova iterazione della serie firmata da Dovetail promette di evolvere il sistema di gestione dei treni e, soprattutto, di integrare tante innovazioni come il meteo dinamico, cieli con nuvole volumetriche e un'illuminazione riscritta: ai macchinisti verrà perciò chiesto di condurre in stazione i treni attraverso delle tempeste di neve, dei temporali improvvisi o in condizioni limite come quelle rappresentate dall'accumulo di ghiaccio, nevischio o foglie sui binari.