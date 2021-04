Xbox Game Pass: in catalogo ci sono solo giochi o anche DLC?

Sempre più centrale all’interno dei progetti per la nuova generazione Microsoft, Xbox Game Pass offre un catalogo sempre più vasto di prodotti spesso fin dal day one, dalle esclusive tripla A degli Xbox Game Studios fino ad arrivare a produzioni di terze parti molto attese dal pubblico, come nel caso del recente Outriders o del catalogo EA Play.

L’offerta del catalogo di quello che è ormai diventato il servizio in abbonamento di punta di Microsoft, nonché una sorta di killer application per le piattaforme dell’intero ecosistema della casa di Redmond, è davvero vasta, sia su pc che soprattutto su console, dove è possibile scorrere tra centinaia di titoli differenti e appartenenti ai più disparati generi e tipologie di prodotti. Nonostante questa impressionante quantità e varietà dell’offerta, spesso supportate ed unite anche ad una elevata qualità media complessiva, molti utenti del servizio lamentano a tutt’oggi l’assenza di un dettaglio decisamente importante.

In effetti, attualmente è ancora impossibile scaricare gratuitamente come parte del servizio anche eventuali dlc ed espansioni dei videogiochi che fanno parte del catalogo del servizio stesso (ad esclusione di alcuni rari casi), per tutti gli abbonati ad Xbox Game Pass, sia su pc che su console, sia in versione standard che Ultimate, una mancanza che per molti potrebbe risultare assolutamente superflua, ma che per alcuni utenti rappresenta un punto debole piuttosto pesante. Naturalmente, tutti gli add-on e i contenuti scaricabili che sono stati resi disponibili gratuitamente direttamente dai produttori del gioco sono liberamente scaricabili anche attraverso Xbox Game Pass, e il limite attualmente presente si limita ai contenuti extra a pagamento.