Xbox Game Pass: da Celeste a Serious Sam, scopriamo i nuovi giochi di luglio

Tra rimodulazioni e processi vari, Microsoft non si è fortunatamente dimenticata di rimpinguare il catalogo di Xbox Game Pass. Sono ben sette i nuovi giochi destinati a debuttare nei prossimi giorni, scopriamoli tutti!

Toem per Cloud, Console e PC disponibile dal 18 luglio

Unitosi al catalogo ieri 18 luglio assieme ai già annunciati Techtonica e The Cave, Toem è un gioco fotografico totalmente disegnato a mano perfetto per rilassarsi dopo una dura giornata. Il gioco d'esordio del piccolo studio svedese Something We Made vi spedisce in un magico mondo composto da una moltitudine di cittadine ispirate alla cultura scandinava. Il vostro compito è quello di aiutare i personaggi locali a risolvere i loro problemi quotidiani mediante la risoluzione di enigmi basati sull'uso della fotocamera.

Maquette per Console e PC dal 19 luglio

Fortemente ispirato alle opere di Escher, Maquette è un puzzle game ricorsivo che vi farà sentire dei giganti in prossimità del centro del mondo e degli insetti insignificanti quando ve ne allontanerete, al punto che anche una crepa nel terreno si trasformerà in un burrone. Il design ricorsivo gioca con la prospettiva per deformare il mondo come lo conosciamo, trasformando l'opera in una metafora di una storia d'amore dei giorni nostri, in cui anche dei piccoli problemi quotidiani possono divenire degli ostacoli insormontabili. Leggete la recensione di Maquette se questa descrizione vi ha incuriosito.

Figment 2 Creed Valley per Cloud, Console e PC dal 20 luglio

Figment 2: Creed Valley è un gioco d’azione e avventura ambientato in una mente umana messa a soqquadro dagli Incubi. Nei panni di Dusty, il coraggio della Mente, dovete barcamenarvi tra rompicapi, combattimenti a sfondo musicale e ambientazioni uniche per ripristinare la Bussola Morale e rimettere ordine a Creed Valley, il luogo dove nascono gli ideali della mente.

The Wandering Village per Cloud, Console e PC dal 20 luglio

The Wandering Village è un city-builder che si svolge sul dorso di una colossale creatura errante. Oltre a costruire un insediamento, siete anche chiamati a costruire un rapporto simbiotico con il colosso, chiamato Onbu. Gli abitanti hanno trovato rifugio sulla creatura poiché il mondo circostante è invaso da piante misteriose che producono spore tossiche. Dovrete dunque guidarli pianificando le catene di produzione, ottimizzando lo spazio a disposizione e adeguandovi ai differenti biomi che si susseguono durante gli spostamenti di Onbu.

Serious Sam Siberian Mayhem Cloud, Xbox Series X|S e PC

Serious Sam: Siberian Mayhem è un'espansione stand-alone di Serious Sam che narra un nuovo capitolo delle avventure di Sam Stone, impegnato negli sconfinati paesaggi russi in una missione alla ricerca del Generale Brand, un traditore che riesce sempre a sfuggirgli. Nei cinque nuovi livelli siberiani sono presenti nemici e boss davvero coriacei, dopotutto solo i più forti possono sopravvivere in un ambiente tanto ostile. Per fortuna Sam può contare su una serie di nuove bocche da fuoco, dal leggendario AK alla balestra sperimentale "Perun", e diversi personaggi non giocanti, che gli affideranno delle missioni secondarie e lo aiuteranno a raggiungere Tunguska.

Venba per Console e PC dal 31 luglio day one

Venba è un singolare gioco narrativo a sfondo culinario sviluppato da Visai Games, un piccolo studio di Toronto fondato nel 2020. Nei panni di una madre indiana, emigrata in Canada con la sua famiglia negli anni '80, dovete cucinare dei piatti, recuperare ricette perdute e cimentarvi in intricate conversazioni per scoprire la storia di una famiglia segnata dall'amore e dalla perdita. Il libro di ricette della protagonista è andato danneggiato durante il suo viaggio verso il Canada, dunque il vostro compito è quello di recuperare il suo prezioso contenuto godendovi al tempo stesso uno stile grafico disegnato a mano.

Celeste per Cloud, Console e PC 1° agosto

Pietra miliare della scena indipendente, Celeste è un gioco d'avventura in due dimensioni dalla forte componente narrativa, dotato di personaggi carismatici e una commovente storia che narra di un viaggio alla ricerca di sé. Non lasciatevi intenerire dai caldi e colorati panorami dipinti in pixel art, la perla di Maddy Thorson e Noel Berry offre un tasso di sfida elevato (ma mai ingiusto) per insegnare a non farsi condizionare dalle difficoltà, che si tratti di una serie di salti al limite dell'impossibile o dell'ansia che paralizza nella vita di tutti i giorni.

Nel caso ve lo foste perso...

Cinque giochi escono dal catalogo

Sette giochi arrivano, cinque se ne vanno: il 31 luglio rappresenterà l'ultimo giorno utile per giocare a Dreamscaper (Cloud, Console e PC), Expeditions: Rome (PC), Marvel's Avengers (Cloud, Console e PC), The Ascent (Cloud, Console e PC) e Two Point Campus (Cloud, Console e PC). Godeteveli finché potete, oppure acquistate i giochi di vostro interesse approfittando dello sconto del 20% riservato agli abbonati Game Pass.

È disponibile il secondo dei Games with Gold di luglio

Da qualche giorno è disponibile il secondo dei Games with Gold di luglio per gli abbonati a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate. Si tratta di When The Past War Around per Xbox One e Xbox Series X|S, un puzzle adventure punta e clicca incentrata sui diversi stadi di una relazione amorosa, dalla gioia dell'innamoramento al dolore della perdita, fino ad arrivare all'accettazione.

Xbox Live Gold cambia faccia a settembre

A proposito di Xbox Live Gold, il servizio di lungo corso di casa Microsoft a settembre si evolverà in Xbox Game Pass Core. Continuerà ad offrire l'accesso al multiplayer e sconti esclusivi, sostituendo tuttavia i due Games with Gold mensili con una selezione fissa di oltre 25 titoli continuamente disponibili. Ne abbiamo parlato in maniera più approfondita nel nostro speciale su Xbox Game Pass Core.