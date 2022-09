Xbox Game Pass, da Scorn a Starfield: quasi 100 giochi in arrivo, l'elenco completo

Mentre Phil Spencer discute dell'arrivo di Call of Duty su Game Pass, i curatori del fansite Game Pass Counter hanno stilato un elenco con tutti i videogiochi destinati ad approdare nel catalogo di Xbox e PC Game Pass.

Pur senza comprendere i tanti giochi di Activision, Blizzard e King destinati ad essere integrati nel Game Pass con il matrimonio di Activision e Microsoft, il ricco elenco stilato dai gestori del fansite fotografa una situazione davvero molto rosea per i fan verdecrociati (scusate il gioco di parole cromatico).

Nel momento in cui scriviamo, nella lista propostaci da Game Pass Counter vengono segnalati ben 98 videogiochi tra quelli che potranno essere fruiti "gratuitamente" dagli iscritti al servizio in abbonamento della casa di Redmond.

Tra i quasi 100 titoli in arrivo su Xbox e PC Game Pass troviamo gli imminenti Deathloop, Slime Rancher 2, Valheim e la versione completa di Grounded, come pure i tanti videogiochi destinati a entrare nel servizio da qui a fine 2022, come A Plague Tale Requiem, Scorn, Football Manager 2023 e High on Life.

Il resoconto di Game Pass Counter prosegue poi con il 'listone' delle esclusive first party e dei videogiochi multipiattaforma che arriveranno al day one su Xbox e PC Game Pass nel 2023 e oltre, come il kolossal sci-fi Starfield, il GDR open world Avowed, Hellblade 2, Lies of P, STALKER 2, Hollow Knight Silksong e Fable.

Intanto, cresce l'attesa per l'annuncio dei giochi Xbox Game Pass di ottobre, con diversi titoli che sono già stati confermati per il prossimo mese.