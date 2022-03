Xbox Game Pass sempre più al centro della strategia videoludica di Microsoft: ecco perché

Nella cornice mediatica della GDC 2022, i rappresentanti di Microsoft hanno descritto Xbox Game Pass come un elemento imprescindibile della strategia videoludica portata avanti dalla casa di Redmond e, nel farlo, hanno snocciolato numerosi dati per rimarcare l'importanza del servizio in abbonamento.

Nel corso della kermesse per addetti al settore (ma non solo), gli esponenti del colosso tecnologico americano hanno riflettuto sulla crescita di Xbox Game Pass e sui benefici, diretti e indiretti, rappresentati dall'aumento del coinvolgimento all'ecosistema Xbox degli iscritti al servizio.

Come sottolineato dagli stessi membri del team Xbox intervenuti alla GDC, in media gli abbonati al Game Pass giocano il 40% in più di titoli rispetto a non iscritti. Inoltre, più del 90% degli abbonati afferma di aver giocato a titoli che altrimenti non avrebbero preso in considerazione. L'altra importante statistica condivisa da Microsoft sul coinvolgimento degli iscritti al Game Pass riguarda il "ritorno di fiamma" segnalato in quei giochi che sono già da diverso tempo sul mercato: stando alla casa di Redmond, l'ingresso nel catalogo di Xbox Game Pass comporta un aumento medio di 8,3 volte del bacino di utenti che giocano a un titolo già disponibile.

L'approdo nel Game Pass, inoltre, aumenta in maniera esponenziale l'interesse degli utenti, e questo a prescindere dalla natura multipiattaforma dei giochi coinvolti: a detta di Microsoft, il solo annuncio dell'ingresso di un gioco nel Pass triplica il numero di messaggi social che riguardano il titolo interessato, e aumentano di quattro volte il numero totale di trasmissioni in streaming su Twitch.

Sempre in base alle informazioni condivise dal team Xbox nel corso della GDC 2022, gli abbonati a Game Pass spendono in media il 50% in più su Xbox Store rispetto ai non iscritti, mentre i titoli che entrano nel Pass godono di un aumento del 280% nel volume d'affari derivante dalle vendite in microtransazioni. Per la casa di Redmond, insomma, Xbox Game Pass è una piattaforma che offre indubbi benefici sia ai giocatori che agli sviluppatori, e questo a prescindere dalla tipologia di titoli proposti, dalla "concorrenza" rappresentata dagli altri giochi in catalogo e dalla natura esclusiva o multipiattaforma dei titoli interessati.

