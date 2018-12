Xbox Game Pass: Chris Charla su esclusive e giochi indipendenti

Chris Charla, responsabile del programma ID@Xbox, è stato recentemente intervistato da Stevivor e in questa occasione ha parlato di Xbox Game Pass e dell'impatto avuto dal servizio sugli sviluppatori indipendenti.

"Negli ultimi cinque anni abbiamo pagato oltre un miliardo di dollari in royalty agli sviluppatori indipendenti. Xbox Store è un buon marketplace per vendere i giochi indipendenti ma molte persone non conoscono l'intero catalogo a disposizione. Il Game Pass da loro modo di conoscere nuovi titoli, i giochi possono essere scaricati senza costi aggiuntivi e per questo vengono provati più volentieri dai consumatori. Per gli sviluppatori indie è sicuramente una buona vetrina."

Xbox Game Pass sta crescendo e Phil Spencer ha dichiarato di voler portare il servizio su tutte le piattaforme, in futuro possiamo aspettarci anche giochi esclusivi per Game Pass? A questa domanda Charla risponde molto chiaramente: "non vedo come questa cosa possa accedere nell'immediato o nel prossimo futuro. I consumatori hanno dimostrato di acquistare anche i giochi disponibili sul Game Pass, non avrebbe senso per noi lanciare delle esclusive disponibili solo per gli abbonati, anche se guardiamo sempre al futuro, pensando a nuovi modi per gestire i titoli su Game Pass."