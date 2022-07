Xbox Game Pass, cinque giochi danno l'addio: i nuovi titoli presto in uscita dal catalogo

Il team di Microsoft aveva già confermato l'uscita di cinque giochi dal catalogo di Xbox Game Pass, inclusi Cris Tales e Carrion. Ora, un ulteriore quintetto di produzioni videoludiche si appresta a dare l'addio al servizio di abbonamento verdecrociato.

Un aggiornamento dell'App ufficiale di Xbox Game Pass presenta infatti al pubblico una seconda selezione di giochi che presto non saranno più inclusi nel catalogo. La rassegna è valida sia per quanto riguarda l'abbonamento console sia per PC Game Pass, con cinque titoli che prossimamente cesseranno di essere accessibili tramite Xbox Game Pass. Di seguito, vi riportiamo i dettagli sui giochi coinvolti dall'aggiornamento del servizio:

Omno ;

; Raji: An Ancient Epic ;

; Lumines Remastered ;

; Katamari Damacy Reroll ;

; Dodgeball Academia;

Per il momento, non è stata ancora comunicata la data esatta a partire dalla quale questi cinque giochi cesseranno di essere inclusi nel catalogo di Xbox Game Pass. Il consiglio per gli abbonati interessati a provarli è dunque quello di iniziarli al più presto.



Nel frattempo, si avvicina il momento dell'annuncio ufficiale della seconda ondata di giochi Xbox Game Pass di luglio. La comunicazione, nello specifico, dovrebbe essere prevista per la giornata di domani, martedì 19 luglio 2022. Tra i titoli già confermati ricordiamo As Dusk Falls, avventura interattiva firmata da Interior/Night.