Xbox Game Pass: ecco i cinque giochi che lasciano il catalogo a luglio

Microsoft ha appena annunciato i numerosi giochi introdotti nel catalogo di Xbox Game Pass a luglio, ma come di consueto viene rivelata anche la lista di titoli che invece si appresta a lasciare l'apprezzato servizio di gaming on demand.

Come riportato sulle pagine di Xbox Wire, sono cinque i giochi che verranno rimossi a partire dal 15 luglio. Di seguito vi riportiamo l'elenco per intero:

Atomicrops (Cloud, Console, e PC)

Carrion (Cloud, Console, e PC)

Children of Morta (Cloud, Console, e PC)

Cris Tales (Cloud, Console, and PC)

Lethal League Blaze (Cloud, Console, e PC)

Atomicrops è un titolo roguelike molto peculiare, in cui ci troviamo a coltivare campi in una desolata landa post-apocalittica; Carrion è un'avventura dinamica in cui controlliamo un mostro tentacolare che cerca di sfuggire alla sua prigionia; Children of Morta è un gioco di ruolo che accoglie i sempre più popolari elementi roguelike; Cris Tale è un RPG con combattimenti a turni che vi permette di manipolare il tempo; Lethal League Blaze è infine un fighting in cui è necessario colpire il proprio avversario con una palla antigravità usando attacchi, smorzate, parate, lanci e abilità speciali.



Avete ancora poco tempo per giocare questi titoli tramite Xbox Game Pass, e non dimenticate che potete sfruttare fino al 14 luglio uno sconto del 20% sul loro acquisto.