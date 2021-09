Xbox Game Pass: cinque giochi lasciano il catalogo a fine settembre

Dopo aver annunciato i nuovi giochi gratis Xbox Game Pass di settembre, Microsoft ha anche rivelato quali sono i giochi che lasceranno il catalogo a partire dall'ultimo giorno del mese corrente.

Nello specifico dal 30 settembre non saranno più disponibili Ikenfell, Warhammer Vermintide 2, Drake Hollow, Night in the Woods e Kathy Rain.

Xbox Game Pass: giochi non più disponibili da ottobre

Ikenfell (Cloud, Console e PC)

Warhammer Vermintide II (Cloud e Console)

Drake Hollow (Cloud, Console, e PC)

Night in the Woods (Cloud, Console e PC)

Kathy Rain (PC)

Per cinque giochi che lasciano il catalogo, altri tredici titoli sono in arrivo durante il mese di settembre tra cui Aragami 2, SkateBird, I Am Fish, Superliminal, Lost Words Beyond the Page, Sable e Subnautica Below Zero. Inoltre Microsoft ha aggiunto i controlli touch a 11 giochi per xCloud: Blinx The Time Sweeper, Crimson Skies High Road to Revenge, Cris Tales, Halo Spartan Assault, Halo Wars Definitive Edition, Halo Wars 2, Last Stop, Omno, Raji An Ancient Epic, The Medium e Tropico 6.

Anche a settembre le novità non mancano di certo su Game Pass, con Microsoft che continua ad aggiungere nuovi giochi per gli abbonati, anche manca forse un vero e proprio blockbuster AAA in attesa di Forza Horizon 5 (novembre) e Halo Infinite (dicembre), i due giochi first party che animeranno l'autunno dei giocatori su PC e Xbox.