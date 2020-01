Xbox Game Pass, cinque giochi in uscita dal servizio: Shadow of the Tomb Raider ed altri

Il catalogo del servizio Xbox Game Pass, ormai è noto, è in costante evoluzione, con frequenti variazioni relative ai giochi inclusi nell'abbonamento targato Microsoft.

Dopo l'ingresso di nuovi giochi a gennaio in Xbox Game Pass (tra cui produzioni del calibro di Indivisible e A Plague Tale Innocence), non sorprende dunque eccessivamente apprendere che cinque titoli sono ormai in procinto di abbandonare le pagine di questo catalogo virtuale. Nello specifico, stiamo parlando delle seguenti produzioni videoludiche:

Shadow of the Tomb Raider ;

; Rage ;

; Pumped BMX Pro ;

; The Jackbox Party Pack 2 ;

; Disney Epic Mickey 2: The Power of Two;

Secondo quanto riferito da ComicBook, infatti, i suddetti giochi sarebbero stati recentemente inseriti nella categoria "leaving soon" - "presto in uscita". Nel momento in cui scriviamo, non sono state tuttavia state rese note le date precise in cui i cinque titoli cesseranno di essere disponibili per gli utenti abbonati a Xbox Game Pass. In tal senso, restiamo dunque in attesa di ulteriori informazioni.



A lenire la futura assenza di Shadow of the Tomb Raider, Rage, Pumped BMX Pro, The Jackbox Party Pack 2 e Disney Epic Mickey 2: The Power of Two potrebbero tuttavia intervenire nuovi ingressi all'interno del catalogo. I canali social del servizio Microsoft hanno infatti recentemente anticipato che il mese di febbraio fantastico per Xbox Game Pass.