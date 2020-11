Xbox Game Pass: cinque nuovi giochi sono ora disponibili per gli abbonati

Mentre il mondo volge la sua attenzione a Xbox Series X e Xbox Series S, in arrivo sul mercato tra soli 5 giorni, Xbox Game Pass continua a fare il suo corso accogliendo cinque nuovi giochi all'interno del catalogo per console, PC e Android.

Xbox Game Pass: nuovi giochi del 5 novembre 2020

Celeste (Android, Xbox One e PC)

(Android, Xbox One e PC) Comanche (PC)

(PC) Deep Rock Galactic (Android, Xbox One e PC)

(Android, Xbox One e PC) Eastshade (Android, Xbox One e PC)

(Android, Xbox One e PC) Knights and Bikes (Xbox One e PC)

Tutti e cinque li abbiamo già ampiamente descritti quando abbiamo parlato dei nuovi giochi Xbox Game Pass di novembre. Celeste è un gioco d'avventura in 2D con una forte componente narrativa, tra i meglio recensiti degli ultimi anni. Comanche è uno sparatutto a base di elicotteri, Knight and Bikes un racconto di formazione disegnato a mano, mentre Deep Rock Galactic è uno sparatutto fantascientifico in prima persona che vi mette nei panni di quattro nani minatori. Per gli animi più tranquilli, infine, c'è Eastshade, un'avventura esplorativa open world rilassante.

Ne approfittiamo per ricordarvi che il 10 novembre, in occasione del lancio di Xbox Series S|X, EA Play verrà aggiunto a Game Pass per Xbox: ciò significa che gli abbonati al Pass potranno accedere senza costi aggiuntivi al catalogo di giochi Electronic Arts, Star Wars Jedi Fallen Order incluso. Il prossimo 17 novembre, invece, toccherà ad Ark Survival Evolved - Explorer's Edition entrare a far parte di Game Pass per console, PC e Android.