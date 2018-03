Xbox Game Pass: Cities Skylines e Robocraft Infinity tra i titoli in arrivo ad aprile

Quest'oggi, il buon Larry "Major Nelson" Hryb ha annunciato l'identità degli otto titoli che entreranno a far parte del catalogo dinel corso del mese di aprile 2018.

Il primo, a dire il vero, venne già svelato qualche settimana fa durante una puntata di Inside Xbox: parliamo di Cities Skylines, l'ottimo city builder di Colossal Order e Paradox Interactive, che è stato capace di vendere quasi 5 milioni di copie su PC. Degno di nota anche l'arrivo di Robocraft Infinity, che entrerà in catalogo l'11 aprile, il giorno del suo stesso debutto sulla console di Microsoft.

Ecco la lista completa:

Cities: Skylines

Robocraft Infinity (a partire dall'11 aprile)

theHunter: Call of the Wild

Kingdom: New Lands

Portal Knights

ClusterTruck

Sacred Citadel

Late Shift

Cosa ve ne pare di queste nuove aggiunte? Quali titoli scaricherete? Vi ricordiamo che dal 20 marzo gli abbonati al servizio possono scaricare anche Sea of Thieves, la prima di una lunga serie di esclusive a debuttare al lancio anche in Xbox Game Pass al lancio. Marzo ha inoltre visto l'introduzione di un altro pezzo da novanta, l'eccellente Rise of the Tomb Raider di Crystal Dynamics. Per una lista completa dei titoli inclusi nel catalogo, vi consigliamo di andare a questa pagina, costantemente aggiornata.