Xbox Game Pass, alcuni clienti BT hanno ricevuto addebiti indesiderati: cos'è successo?

Mentre l'utenza Xbox è entusiasta per il cambio di rotta dall'App Store per Game Pass e l'introduzione di nuove opzioni per il cloud gaming, sono emersi in rete dei fatti di cronaca particolari, i quali hanno coinvolto in prima battuta proprio il servizio di gaming on demand ideato dall'azienda Microsoft, Xbox Game Pass, e la compagnia BT.

Nello specifico, stando alle informazioni riportate dalla BBC, parrebbe che alcuni clienti BT abbiano ricevuto degli addebiti in bolletta per la sottoscrizione a Xbox Game Pass. Fin qui non vi sarebbe nulla di strano (almeno a primo acchito), se non fosse che diverse persone non sono nemmeno in possesso di una console appartenente all'ecosistema Microsoft. "Sono entrata nel mio account BT online e ho visto che mi avevano addebitato 10 sterline in più e che il denaro era uscito dal mio conto. [...] Ho pensato che fosse strano, perché non ho nemmeno una Xbox".

Secondo quanto emerso dalle testimonianze raccolte dalla testata giornalistica, pare che i problemi di cui sopra si siano verificati in molteplici occasioni, come riscontrabile dalle lamentele degli utenti attraverso il forum online della compagnia. Malgrado l'accaduto, l'azienda si è scusata per le problematiche emerse: "Siamo molto dispiaciuti che i clienti citati in questo articolo si siano visti aggiungere Xbox Game Pass Ultimate al proprio account a loro insaputa. Raccomandiamo a tutti i nostri clienti di rimanere vigili e, se notano modifiche sospette al loro account, di contattarci il prima possibile per segnalarlo", ha dichiarato un portavoce.

La stessa BT si è detta disponibile a fornire l'adeguato supporto ai clienti, al fine di risolvere una problematica che, stando ad alcune testimonianze, si sarebbe presentata già da alcuni mesi. Come si risolverà la faccenda che ha visto coinvolto in prima battuta il servizio di Xbox Game Pass targato Microsoft?