Xbox Game Pass e Cloud: altri 10 giochi adesso supportano i controlli touch

Microsoft ha approfittato dell'annuncio dei nuovi giochi di gennaio per Xbox Game Pass per far sapere a tutti gli abbonati Ultimate dell'implementazione dei controlli touch ad una nuova selezione di titoli nel cloud.

Sono ben 10 i nuovi giochi dotati del supporto ai controlli touch: tra di essi spiccano The Forgotten City, One Piece Pirate Warriors 4, il freschissimo Nobody Saves the World e Death's Door, il quale entrerà a far parte della selezione domani 20 gennaio.

Xbox Touch Controls | Nuovi giochi

Anvil (Game Preview)

Archvale

Exo One

The Forgotten City

Nobody Saves the World

One Piece Pirate Warriors 4

Space Warlord Organ Trading Simulator

Stardew Valley

Unpacking

Death’s Door (in arrivo il 20 gennaio)

La lista dei giochi con il supporto agli Xbox Touch Controls può adesso contare ben 135 voci, una fetta cospicua dell'intero catalogo di Game Pass. Grazie a questa funzione, gli abbonati a Ultimate possono giocare via cloud senza utilizzare un controller tradizionale, affidandosi solo ed esclusivamente ai controlli touch del loro dispositivo mobile. Il cloud gaming di Xbox, ricordiamo, è fruibile su Windows PC grazie all'app Xbox, su Android mediante l'app mobile Xbox Game Pass, e via browser all'indirizzo xbox.com/play su Windows PC e iOS.

Secondo un'analisi condotta da Microsoft, "il 20% dell'intera utenza che accede a Xbox Cloud Gaming utilizza il touch come metodo di controllo esclusivo". Alla luce di ciò, non ci stupiamo affatto della costante attenzione che la casa di Redmond continua a dedicare a questa funzionalità