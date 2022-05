Xbox Game Pass e Cloud: Streaming Device e app TV Samsung entro un anno?

È passato un anno da quando Microsoft ha rinnovato il suo impegno nello sviluppo di Xbox Cloud Gaming anticipando l'arrivo di una Streaming Stick da collegare ai televisori e di un'app preinstallata su alcuni modelli di Smart TV. A Redmond continuano a tacere, tuttavia il buon Jeff Grubb si dice ben informato sulla faccenda.

L'editor di VentureBeat ha innanzitutto fatto notare che Microsoft Gaming sta continuando a dedicarsi alla sua iniziativa "Everywhere", che mira a portare i videogiochi dell'ecosistema Xbox sul maggior quantitativo di dispositivi possibile mediante il cloud. Giusto ieri, la divisione di Phil Spencer, in collaborazione con Epic Games, ha portato Fortnite su Xbox Cloud Gaming in via del tutto gratuita. Adesso, tutti possono giocare gratis al free-to-play in streaming sul portale xbox.com/play.

Non è finita qui, poiché secondo Grubb la casa di Redmond avrebbe intenzione di lanciare il tanto vociferato Streaming Device entro i prossimi 12 mesi. Tale dispositivo sarebbe molto simile al Roku e all'Amazon Fire Stick e permetterebbe di giocare via cloud ai giochi del catalogo di Game Pass Ultimate su qualsiasi televisore. Oltre ai videogiochi, permetterebbe anche di guardare film e show TV, esattamente come i dispositivi summenzionati.

In aggiunta, Microsoft starebbe lavorando fianco a fianco con Samsung per la realizzazione di un'applicazione specifica per gli Smart TV della casa sudcoreana, anch'essa prevista entro i prossimi 12 mesi. Un'applicazione del genere rappresenterebbe una grandissima comodità per i possessori dei televisori compatibili, per i quali si renderebbe superfluo l'acquisto dello Streaming Device.