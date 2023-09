Xbox Game Pass: Cocoon e Gotham Knights tra i nuovi giochi di settembre e ottobre

Microsoft ha annunciato la lineup dei giochi in arrivo su Xbox Game Pass a fine settembre, la seconda metà del mese vede l'arrivo di 5 giochi al day one e di una selezione di titoli del catalogo Xbox Series X/S e PC.

Oltre a Lies of P già disponibile dal 18 settembre per gli abbonati Xbox Game Pass, in arrivo troviamo giochi come Party Animals, Payday 3, Cocoon e The Lamplighter's League, tutti disponibili dal giorno del lancio in catalogo.

Xbox Game Pass giochi di settembre e ottobre

Lies of P (Cloud, Console, PC)

Party Animals (Cloud e Console) 20 settembre

Payday 3 (Cloud, PC, Xbox Series X|S) 21 settembre

Cocoon (Console, PC) 29 settembre

Gotham Knights (Cloud, PC, Xbox Series X|S) 2 ottobre

The Lamplighter's League (Cloud, PC, Xbox Series X|S) 3 ottobre

In aggiunta, dal 3 ottobre arriva anche Gotham Knights di WB Games: sono ben 7 i giochi già annunciati per Xbox Game Pass a ottobre tra cui:

Warhammer 40,000 Darktide 4 ottobre (Xbox Series X|S)

Forza Motorsport 10 ottobre (Console, PC e Cloud)

Cities Skylines 2 24 ottobre (Console, PC e Cloud)

Mineko’s Night Market 26 ottobre (Console e PC)

Headbangers Rhythm Royale 31 ottobre (Console)

Jusant 31 ottobre (Console, PC e Cloud)

Da segnalare anche i giochi che abbandonano il catalogo Xbox Game Pass dal 30 settembre: Beacon Pines (Cloud, Console, PC), Despot's Game (Cloud, Console, PC), Last Call BBS (PC), Moonscars (Cloud, Xbox, PC), Outriders (Cloud, Xbox, PC), Prodeus (Cloud, Console, PC) e Weird West (Cloud, Console, PC).