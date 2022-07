Xbox Game Pass: un colorato action RPG si aggiunge a sorpresa al catalogo di luglio

A distanza di pochissime ore dall'annuncio dei primi giochi in arrivo a luglio 2022 nel catalogo di Xbox Game Pass, Microsoft ha già svelato un altro prodotto che andrà ad aggiungersi alla lista sin dal suo day one.

L'annuncio è avvenuto tramite la pubblicazione di un trailer sul canale YouTube ufficiale di Xbox, il quale ha confermato che Garden Story sarà disponibile sin dal lancio all'interno della libreria del servizio. Come potete vedere nel filmato, si tratta di un action RPG di un team indipendente che mette i giocatori nei panni di un tenero chicco d'uva, il quale deve destreggiarsi tra fasi di esplorazione e gestione dell'hub di gioco in stile Animal Crossing e altre che ricordano un dungeon crawler, fondamentali per accaparrarsi le risorse utili all'espansione della base.

Garden Story sarà disponibile a partire dal prossimo 12 luglio 2022 su Xbox Game Pass e PC Game Pass, ma i giocatori che non dispongono di un abbonamento al servizio potranno decidere di acquistarlo. Per chi non lo sapesse, Garden Story è già disponibile su Nintendo Switch e PC (Steam).

Avete già dato un'occhiata all'elenco con i cinque giochi che stanno per lasciare il catalogo di Xbox Game Pass a luglio?