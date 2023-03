Xbox Game Pass come funziona, quanto costa e che giochi ci sono su Xbox Series X e PC

Xbox Game Pass è l'abbonamento di Microsoft che permette di accedere a centinaia di giochi per PC e Xbox pagando solamente il costo della sottoscrizione annuale, mensile o trimestrale. Ma come funziona, qual è il miglior abbonamento, quanto costa e quali giochi ci sono? Ecco tutto quello che c'è da sapere su Xbox Game Pass.

Xbox Game Pass quanto costa

Cosa cambia tra Xbox Game Pass e Game Pass Ultimate

Sono tre gli abbonati disponibili nel momento in cui scriviamo:, così da poter scegliere il profilo migliore in base alle proprie esigenze, tenendo sempre d'occhio i costi ed evitando di pagare per servizi che non vi servono.Xbox Game Pass Console e Xbox Game Pass PC costanociascuno mentre Xbox Game Pass Ultimate ha un prezzo fissato a. Potete abbonarvi da Xbox Store, dal sito di Xbox o acquistando le carte prepagate con codice da grattare, le trovate anche su Amazon seguendo questi link:Veniamo al nocciolo della questione:Cosa cambia e quali sono le differenze tra i due abbonamenti?L'abbonamento da 9.99 euro al mese su console include l'accesso a centinaia di giochi del catalogo, aie la possibilità di accedere a sconti e offerte esclusive per gli abbonati. Su PC i vantaggi sono gli stessi con l'aggiunta della sottoscrizione EA Play inclusa nel prezzo.L'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate (12.99 euro al mese) include oltre a EA Play (con giochi Electronic Arts, sconti, premi e ricompense) anche la sottoscrizione Xbox LIVE Gold (normalmente solo questa costa 6.99 euro al mese),e accedere agli sconti Deals with Gold e ai giochi gratis Games with Gold.

In altre parole, Game Pass Ultimate include non solo i vantaggi del Game Pass "standard" ma anche l'abbonamento Gold, senza quest'ultimo, lo ribadiamo, non potrete giocare online su Xbox Series X/S (con la sola eccezione dei giochi free to play come Call of Duty Warzone II, Fortnite e APEX Legends), dunque l'abbonamento Ultimate riunisce entrambi i servizi in una sola sottoscrizione.

Che giochi ci sono su Xbox Game Pass?

I giochi Xbox Game Pass sono centinaia ed è impossibile stilare una lista, inoltre Microsoft aggiorna mensilmente la lista delle novità, con nuove uscite in arrivo ogni 15 giorni. Oltre a tutti i giochi Xbox pubblicati da Microsoft o Zenimax/Bethesda (pensiamo a Halo Infinite, Flight Simulator, Forza Horizon 5, Starfield, Redfall, Sea of Thieves, Grounded, Senua's Saga Hellblade 2 e tanti altri) in catalogo trovano spazio anche giochi indipendenti e videogiochi AAA e AA di publisher come Electronic Arts, Capcom, Ubisoft e Bandai Namco solamente per citarne alcuni.

Qualche nome? Monster Hunter Rise, Civilization 6, Guilty Gear Strive, 007 GoldenEye, Wo Long Fallen Dynasty, Hot Wheels Unleashed, Valheim, Conan Exiles, Football Manager 2023, LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker, Rainbow Six Siege, Minecraft, Gears 5, Mortal Kombat 11 e F1 22. Tramite Xbox App per PC e Smartphone sarete sempre aggiornati sui giochi in arrivo e su quei titoli che presto lasceranno il catalogo di Game Pass. Il vostro gioco preferito non è su Game Pass? Potrebbe sempre arrivare in un prossimo futuro.

Su Game Pass ci sono tutti i giochi il giorno del lancio?

Questo è certamente un punto importante da chiarire: non tutti i giochi che escono sono disponibili al lancio su Xbox Game Pass. La disponibilità al day one nel catalogo Game Pass riguarda i giochi pubblicati da Microsoft (senza nessuna eccezione) e occasionalmente giochi di altri editori, come nei casi di High on Life, Two Point Campus, Exoprimal, Wo Long Fallen Dynasty, The Last Case of Benedict Fox, Lies of P, Inkulinati e Atomic Heart.

Ricapitolando dunque: se il gioco che state cercando è una esclusiva Microsoft la troverete senza alcun dubbio su Xbox Game Pass sin dal giorno del lancio, in caso contrario invece tutto dipende dagli accordi stretti tra Xbox e gli altri publisher.

Xbox Game Pass qual è il miglior abbonamento?

A fronte di quanto abbiamo appena detto dunque, qual è il miglior abbonamento Xbox Game Pass? Sicuramente il profilo Game Pass Ultimate vince per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, con 12.99 euro al mese potete avere accesso all'intero catalogo Xbox Game Pass, al servizio EA Play (con tanti giochi Electronic Arts) e ai vantaggi di Xbox LIVE Gold, come l'accesso al multiplayer online su console. L'abbonamento base da 9.99 euro al mese è indicato se volete provare prima il servizio e scoprire il catalogo giochi, tuttavia l'impossibilità di giocare online (a meno di non possedere già un abbonamento Gold attivo) si farà presto sentire, tanto da convincervi ad effettuare il passaggio a Game Pass Ultimate.