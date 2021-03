Xbox Game Pass: come funzionano gli sconti sull'acquisto di giochi e DLC?

Oltre ad offrire una libreria in continua espansione di titoli liberamente giocabili su console, PC e Android via Cloud, Xbox Game Pass permette anche di risparmiare sull'acquisto dei videogiochi presenti in catalogo, oltre che dei relativi DLC e Add-On.

Il catalogo di Xbox Game Pass è in continuo mutamento, e di tanto in tanto deve salutare dei giochi. Inoltre, alcuni giocatori potrebbero decidere di non rinnovare l'abbonamento. In questi casi, i membri possono continuare a giocare ai propri titoli preferiti (dopo la rimozione dal catalogo o la scadenza dell'abbonamento) approfittando di uno sconto esclusivo sull'acquisto della versione completa, che arriva fino al 20%. Gli sconti si basano sul prezzo del Microsoft Store e sulla data di lancio mondiale del gioco. I membri possono beneficiare uno sconto massimo del 10% rispetto al prezzo del Microsoft Store tra i 31 e i 90 giorni dalla data di lancio del gioco. Dopo 90 giorni dalla data d'uscita, i membri ricevono uno sconto massimo del 20%. Non sono invece previsti sconti sui titoli entro i primi 30 giorni dal lancio. Gli sconti Game Pass non sono combinabili con altre offerte e non sono rimborsabili in contanti.

Microsoft offre ai membri di Xbox Game Pass anche uno sconto sugli add-on e i DLC pari al 10%, valido fin dal giorno di pubblicazione degli stessi. Sia i giochi che i DLC acquistati con lo sconto esclusivo di Xbox Game Pass possono continuare ad essere utilizzati anche al termine dell'abbonamento.