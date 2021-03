Xbox Game Pass: come giocare via cloud ai giochi in catalogo

Una delle novità più interessanti di Xbox Game Pass consiste nella possibilità di giocare via cloud buona parte dei prodotti presenti nel catalogo del servizio e condividere i progressi con le altre piattaforme dell'ecosistema Xbox (quindi PC, One e Series X|S). Se non sapete come sfruttare questa feature, ecco alcuni consigli per farlo.

Verificate di avere l'abbonamento giusto

Innanzitutto occorre disporre di un abbonamento attivo a Xbox Game Pass Ultimate, l'unico tipo di sottoscrizione al servizio che include anche la possibilità di giocare ai titoli via cloud oltre alla possibilità di accedere al catalogo PC e console e a dare i privilegi dell'Xbox Live Gold.

Scaricate l'applicazione

Per poter usufruire del servizio dovete installare sul vostro dispositivo Android (in futuro arriverà il supporto a PC e iOS) l'applicazione ufficiale di Xbox Game Pass. La vecchia Xbox Game Streaming (Preview) non è più l'app ufficiale del servizio e il suo avvio non consente di giocare via cloud. Di seguito potete trovare il link diretto al download dell'applicazione sullo store Android:

Una volta terminato il download, avviate l'applicazione Xbox Game Pass ed effettuate l'accesso al vostro account Microsoft sul quale è attivo l'abbonamento Ultimate.

Scegliete il gioco e divertitevi

A questo punto non resta altro da fare che esplorare la libreria alla ricerca del titolo da giocare via cloud. Trovato il prodotto, cliccateci sopra e poi selezionate il tasto verde con su scritto "Riproduci".

Ecco il significato dei simboli che appaiono nel riquadro con l'immagine di alcuni prodotti:

Mano: indica che il gioco supporta il sistema di controllo touch e può quindi essere giocato anche senza l'ausilio di un controller

indica che il gioco supporta il sistema di controllo touch e può quindi essere giocato anche senza l'ausilio di un controller Sagoma Xbox Series X: sta ad indicare che quel gioco gode dell'ottimizzazione per la console di nuova generazione

sta ad indicare che quel gioco gode dell'ottimizzazione per la console di nuova generazione Controller: la presenza di questa icona evidenzia che il gioco non può essere giocato senza un controller

la presenza di questa icona evidenzia che il gioco non può essere giocato senza un controller Logo EA: indica che il gioco fa parte del catalogo EA Play, incluso con Xbox Game Pass ultimate

Sapevate che xCloud ha di recente accolto anche alcune vecchie glorie per Xbox e Xbox 360?