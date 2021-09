Xbox Game Pass è come Netflix: ci metterà molto a generare profitti

A suon di giochi, Game Pass ha conquistato un grandissimo numero di videogiocatori su PX e Xbox: i lservizio in abbonamento della casa di Redmond offre ai suoi iscritti una catalogo di titoli in continua espansione, liberamente giocabile ad un costo mensile decisamente contenuto

Quello che rappresenta un vero affare per i videogiocatori, a quanto pare, non lo è per Microsoft... quantomeno non ancora. È quanto emerge da un'analisi di Jeff Grubb, noto giornalista e sedicente insider che quest'oggi ha commentato il taglio di prezzo di Xbox Game Pass in Israele, Cile e Hong Kong. Grubb ha smorzato gli entusiasmi dei giocatori occidentali dicendo loro di non aspettarsi una decurtazione del costo anche in Nord America e in Europa, dal momento che il taglio è dipeso dalle condizioni di mercato locali. A margine di quest'osservazione, Jeff Grubb ha anche aggiunto che Game Pass sarebbe ancora ben lungi dal risultare profittevole, nonostante alcune fonti parlino di ben 20 milioni di abbonati.

"Xbox ha stanziato letteralmente miliardi di dollari per l'acquisizione dei contenuti per Game Pass. Di conseguenza, il servizio è ancora molto lontano dal poter generare profitti", ha spiegato Grubb. "Ma, come suggeriscono questi tagli, al momento i profitti non sono affatto un problema. Ciò è normale. Netflix ha speso 17 miliardi di dollari nell'acquisizione di contenuti quest'anno, e ha fatto registrare il primo trimestre positivo solo di recente. Queste compagnie sono disposte a passare anni senza guadagnare soldi da un business". Secondo Grubb, Microsoft si sta comportando come Netflix poiché ritiene che "le sottoscrizioni diventeranno una quota fondamentale del mercato nel giro di cinque anni".

