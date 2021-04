Xbox Game Pass: come riscattare codici gratis con Microsoft Rewards

Le recenti mosse commerciali da parte di Microsoft, tra le più risonanti citiamo l’ufficializzazione dell'acquisizione del gruppo Zenimax e l’arrivo di Outriders nel Xbox Game Pass dal day one, hanno ormai reso palese l’intenzione della casa di Redmond di puntare moltissimo sul proprio servizio in abbonamento.

Uno dei principali punti di forza storici di Xbox Game Pass, oltre all’enorme quantità e diversità di titoli disponibili all’interno del catalogo, è sempre stato l’ottimo prezzo a cui il servizio veniva proposto, soprattutto in rapporto all’offerta, senza contare le molte iniziative di sconti e ulteriori offerte speciali da parte di Microsoft stessa. Esiste tuttavia un metodo che permette di risparmiare ancora di più sul prezzo dei codici Xbox Game Pass (tranquilli, niente di illegale), fino ad arrivare in alcune situazioni ad ottenere mensilità di abbonamento in modo completamente gratuito: il trucco risiede nei premi dei Microsoft Rewards.

Tutto quello che dovrete fare sarà dirigervi all’interno della pagina principale del sito ufficiale Microsoft Rewards ed effettuare l’accesso attraverso il vostro account Microsoft, preferibilmente lo stesso al quale avete collegato il vostro abbonamento ad Xbox Game Pass. A questo punto non vi resterà altro da fare che completare quotidianamente tutte le attività che vi verranno proposte su questa pagina del sito, dall’effettuare ricerche su Bing sia su pc che su dispositivi mobile, al rispondere a brevi quiz e sondaggi. Ogni attività completata, che verrà contrassegnata da una spunta verde, vi ricompenserà con un certo quantitativo di punti, che andranno poi a sommarsi ogni giorno fino al momento in cui, dopo averne racimolati ben 7.000, potrete finalmente riscattare un codice gratuito per un mese di Xbox Game Pass, sia nella sua versione per console che per pc; un codice per un mese di Xbox Game Pass Ultimate "costa" invece 12.000 punti, mentre il codice per i 3 mesi richiede ben 35.000 punti.



Dopo aver riscattato il codice che più vi soddisfa vi basterà quindi inserirlo nell’apposita sezione di Xbox Game Pass per ricevere l’estensione di un mese o tre mesi, a seconda della vostra scelta, in maniera totalmente gratuita.