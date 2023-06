Xbox Game Pass: come risparmiare e pagare meno l'abbonamento

Volete abbonarvi a Xbox Game Pass ma pensate che il servizio in abbonamento di Microsoft sia troppo caro, visto anche il recente aumento di prezzi del Game Pass? Esistono alcuni trucchi e accorgimenti che vi permetteranno di risparmiare qualche euro, senza però rinunciare ai benefici di Xbox Game Pass Ultimate.

Microsoft Rewards

Un ottimo metodo per risparmiare sugli abbonamenti a Xbox Game Pass è quello di approfittare del sistema di ricompense Microsoft, le quali si possono riscattare grazie ai punti accumulati con gli acquisti, con gli obiettivi di Bing, con le quest del Game Pass e in tanti altri modi. Per ottenere i premi, è sufficiente visitare il sito dedicato alle Microsoft Rewards e scegliere l'oggetto da riscattare in base al punteggio accumulato. Un abbonamento di un mese a Xbox Game Pass Ultimate vale 14.000 punti (12.000 per gli utenti di Livello 2), invece tre mesi di abbonamento richiedono 42.000 punti (35.000 per gli utenti di Livello 2).



Dal momento che questi obiettivi sono molto difficili da raggiungere, è probabile che vi convenga agire in maniera diversa e utilizzare i punti per il riscatto di buoni sconto da investire poi nell'acquisto di un abbonamento, così da risparmiare.



Ecco quanti punti servono per i buoni regalo Xbox:

Buono regalo per Xbox Store da 2 euro: 2.000 punti (1.860 punti per gli utenti di Livello 2)

Buono regalo per Xbox Store da 5 euro: 5.000 punti (4.650 punti per gli utenti di Livello 2)

Buono regalo per Xbox Store da 10 euro: 10.000 punti (9.300 punti per gli utenti di Livello 2)

Xbox Game Pass in offerta

Se non potete approfittare dell'offerta di cui vi abbiamo parlato sopra, probabilmente il miglior metodo per risparmiare qualcosina sull'acquisto di un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass o PC Game Pass consiste nell'acquistare le carte di abbonamento prepagate.



Tutti grandi retailer fisici e online hanno in vendita i voucher il cui riscatto permette di aggiungere saldo all'account. Sebbene il costo di queste carte corrisponda sempre alla cifra che va ad aggiungersi al portafoglio dell'account al momento del riscatto, di tanto in tanto può capitare che il loro prezzo subisca un piccolo calo, così che i giocatori possano acquistare le prepagate ad un costo minore del valore della carta.



Tenete d'occhio i link di Amazon elencati di seguito per eventuali offerte:

In alternativa, potete acquistare ad un prezzo di favore le carte prepagate del Microsoft Store: una volta aggiunto il saldo al portafoglio, potrete utilizzarlo per abbonarvi direttamente dalla console, dall'applicazione ufficiale per Windows o dalla versione per browser del Microsoft Store.

Sconti Xbox Game Pass

La terza promozione che si può incontrare spesso e volentieri coinvolge rivenditori come Amazon e GameStop, due catene che sono solite attivare promozioni legata a videogiochi o prodotti tecnologici associati al mondo del gaming (mouse, tastiere, cuffie e altre periferiche).



Basta acquistare uno dei prodotti selezionati per ricevere un codice che garantisce uno sconto più o meno consistente sull'acquisto di un abbonamento Xbox Game Pass della durata di tre mesi (l'offerta può variare e coinvolgere voucher di durata diversa). Nel caso di Amazon, vi basterà utilizzare il voucher al momento del pagamento e successivamente vi verrà inviato via mail un codice da riscattare sul Microsoft Store per attivare Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass o PC Game Pass.