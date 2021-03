Xbox Game Pass: come scaricare i giochi EA Play su PC

Siete abbonati a Xbox Game Pass su PC e volete predisporre il vostro profilo all'installazione di tutti i prodotti del catalogo EA Play in arrivo nelle prossime ore? Scopriamo allora tutti i passi da seguire per poter giocare i titoli Electronic Arts su PC grazie all'abbonamento Microsoft.

Preparare l'app Xbox

Il primo passo da seguire è molto semplice ed è probabile che molti di voi non ne abbiano bisogno, dal momento che consiste nell'aggiornamento dell'applicazione all'ultima versione e, dopo l'avvio, dell'accesso con le credenziali di un profilo Xbox Live sul quale è attivo un abbonamento a Xbox Game Pass per PC o Xbox Game Pass Ultimate. Per aggiornare l'app all'ultima versione potete semplicemente visitare il Microsoft Store e recarvi nella sezione dedicata agli aggiornamenti oppure cliccare sulla notifica che appare all'avvio dell'applicazione Xbox nella parte alta dello schermo.

Installare il nuovo client EA

DI fondamentale importanza per il corretto funzionamento dei titoli Electronic Arts presenti nel catalogo di Xbox Game Pass è l'installazione del nuovo client targato EA, attualmente disponibile su PC in versione beta. Badate bene che non si tratta del client Origin ma di una nuova applicazione senza la quale i titoli EA Play del pass non possono essere avviati. Potete scaricare il programma direttamente dal sito ufficiale oppure seguendo le istruzioni a schermo al primo avvio di un gioco del catalogo EA Play. Una volta installato il programma, effettuate l'accesso con il vostro account Electronic Arts, assicurandovi che sia quello giusto e che, nel caso in cui possediate anche altre piattaforme, sia collegato ai vari profili (PlayStation Store, Xbox Live e Nintendo Switch Online).

Scaricare i giochi e collegare i profili

A questo punto non resta altro da fare che tornare all'applicazione Xbox su Windows 10 e visitare la tabella con tutti i prodotti EA Play, così da poter avviare il download dei giochi che vi interessano. Avviando un titolo EA vi si aprirà in automatico anche il client installato in precedenza e una finestra vi chiederà di effettuare il collegamento tra account Xbox e account EA: confermate ed il gioco è fatto. Ora i due profili sono collegati e potete giocare senza limiti tutti i prodotti nel catalogo (a meno che non si tratti di versioni di prova a tempo, ovviamente).

Vi ricordiamo che i giochi EA Play arriveranno sul Game Pass solo domani, giovedì 18 marzo 2021, ed è normale se fino a tale data non vi sarà alcun riferimento al servizio sull'app ufficiale Xbox di Windows 10.