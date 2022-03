Xbox Game Pass condiviso tra più account: arriva il Piano Famiglia? Ne parla Jez Corden

Jez Corden riporta in auge il rumor sull'arrivo di un Piano Famiglia per Xbox Game Pass: a detta del giornalista di WindowsCentral, Microsoft si sarebbe infatti decisa a rendere disponibile un servizio che consenta a tutti i membri di una famiglia di accedere in simultanea al medesimo abbonamento.

Stando a quanto spiegato da Corden, infatti, diverse fonti interne alla casa di Redmond concordano nel riferire gli sforzi portati avanti dai dirigenti del team Xbox per lanciare al più presto un Family Plan per Xbox Game Pass: il servizio dovrebbe essere disponibile nel corso del 2022.

A detta delle 'gole profonde' interpellate dal redattore di WindowsCentral, il Piano Famiglia di Xbox Game Pass sarà a pagamento (ovviamente) e consentirà a un massimo di cinque utenti di accedere liberamente e senza alcuna limitazione a tutte le funzioni dell'abbonamento. Allo stato attuale, infatti, la condivisione del medesimo abbonamento può avvenire solo sulla console Xbox scelta come "principale" (Home) da chi è iscritto a Xbox Game Pass e senza alcuna possibilità di accesso in simultanea ai servizi dell'abbonamento, ad esempio con un membro della famiglia che si connette da smartphone a Xbox Cloud Gaming e l'altro che decide di giocare da console.

Le fonti citate da Jez Corden preferiscono però non offrire ulteriori informazioni sui prezzi del nuovo Piano Famiglia o sulle funzionalità specifiche del servizio, ad esempio sulle differenze tra PC Game Pass, Xbox Game Pass e gli iscritti al tier Ultimate.