Xbox Game Pass alla conquista del mondo! Le previsioni ottimistiche di Michael Pachter

Pronti a leggere le nuove previsioni di Michael Pachter sul futuro dei videogiochi? A dispetto della crescita stagnante del Game Pass (e più in generale dei servizi in abbonamento), il celebre analista di Wedbush Securities ritiene che Xbox Game Pass sia destinato a 'conquistare il mondo' entro il prossimo decennio.

Il famoso analista prende spunto dalla rimodulazione dei prezzi e dei servizi videoludici decisa da Microsoft nei mesi scorsi con l'addio a Xbox Live Gold e il lancio di Game Pass Core per soffermarsi, appunto, sul futuro del Game Pass.

A detta di Pachter, le prospettive di crescita del modello in abbonamento di Microsoft sarebbero enormi, in ragione sia dell'acquisizione di Activision Blizzard (e quindi dell'arrivo dei futuri capitoli di Call of Duty nel catalogo dei giochi fruibili 'gratis' dagli iscritti) che degli investimenti compiuti dalla casa di Redmond per far gravitare attorno al Game Pass ogni aspetto inerente la strategia di sviluppo dell'ecosistema Xbox.

A giudicare da quanto affermato da Pachter, il numero totale di abbonati a Xbox Game Pass supererà i 200 milioni entro il prossimo decennio: un obiettivo a dir poco ambizioso, se consideriamo che a detta del boss di Microsoft Gaming, Phil Spencer, gli abbonati a Game Pass sono attualmente 34 milioni. Nei mesi scorsi, Pachter sostenne che il Game Pass avrebbe raggiunto velocemente i 100 milioni di abbonati una volta finalizzata l'acquisizione di Activision, Blizzard e King da parte di Microsoft, ma va altresì sottolineato che il matrimonio con il publisher statunitense non ha ancora prodotto degli effetti tangibili sull'offerta ludica del Game Pass, eccezion fatta per il recente arrivo di Diablo 4 nel servizio verdecrociato.

