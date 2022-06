Xbox Game Pass conquista gli sviluppatori di Naraka Bladepoint

Riallacciandosi al recente annuncio dell'arrivo di Naraka Bladepoint su Xbox Game Pass, il Marketing Manager di 24 Entertainment Archer Wang ha colto l'occasione offertagli dai giornalisti di VG247.com per lodare gli sforzi profusi da Microsoft nell'evoluzione del proprio servizio in abbonamento.

Il dirigente della software house cinese ritiene infatti che l'ingresso di Naraka Bladepoint nel catalogo di Xbox Game Pass non ridurrà affatto le entrate generate dal titolo (in ragione della possibilità offerta agli abbonati di riscattarlo gratis) ma, al contrario, contribuirà a renderlo ancora più profittevole nel medio-lungo periodo.

Alla precisa domanda postagli dai suoi intervistatori sui dubbi sollevati da chi ritiene che Xbox Game Pass possa ridurre le entrate derivanti dalla vendita dei videogiochi che vengono inseriti nel catalogo del servizio, l'esponente di 24 Entertainment risponde in maniera perentoria che "Non credo affatto che possa accadere! Vedete, il nostro gioco è in commercio da un anno e in questo lasso di tempo le vendite sono state soddisfacenti. Pensiamo quindi che l'ingresso di Naraka Bladepoint nel catalogo del Game Pass possa essere la soluzione ideale nel lungo termine, la riteniamo un'ottima decisione".

Wang sottolinea inoltre come "il Game Pass ci permetterà sicuramente di raggiungere un pubblico più ampio, e questa è la cosa più importante per noi. Possiamo ricevere dei feedback dalla community del Game Pass ed espandere ulteriormente il bacino di utenti, quindi sì, per noi è la soluzione ideale ed è davvero tutto ciò che ci interessa".