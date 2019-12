Xbox Game Pass su console: svelati i nuovi giochi in arrivo nella seconda metà di dicembre

I rappresentanti della divisione Xbox di Microsoft, nella persona del supereroe verdecrociato Larry "Major Nelson" Hryb, ci propongono la lista dei videogiochi destinati ad approdare nel catalogo del Game Pass di Xbox One da qui alla fine dell'anno.

Come preannunciato dalla casa di Redmond, a partire da oggi, martedì 17 dicembre, è possibile interpretare l'oca mattacchiona di Untitled Goose Game, uno dei videogiochi indipendenti più originali e premiati del 2019.

L'offerta dicembrina di Microsoft destinata agli abbonati a Xbox Game Pass (e al Game Pass Ultimate che comprende anche Xbox Live Gold) coinvolgerà anche gli appassionati di avventure grafiche e di giochi di ruolo fantasy grazie all'Episodio 5 di Life is Strange 2, a Pillars of Eternity e a The Witcher 3 Wild Hunt. Tutti e tre i titoli in questione saranno disponibili da giovedì 19 dicembre.

In funzione dell'ingresso nella ludoteca digitale del Game Pass di questi giochi, la rotazione del catalogo del servizio in abbonamento di Microsoft porterà Tecmo Bowl Throwback e Headlander a lasciare il programma entro la fine dell'anno. A chi ci segue, ricordiamo inoltre che su Xbox One, Xbox One S e Xbox One X è possibile effettuare il pre-caricamento di Bleeding Edge e Ori and the Will of the Wisps (più Gears Tacticts su PC Windows 10), nell'attesa che vedano finalmente la luce nei primi mesi del 2020.