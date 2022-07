Xbox Game Pass continua a crescere: As Dusk Falls e Watch Dogs 2 gratis da oggi

Come preannunciato da Microsoft con l'orario di sblocco di As Dusk Falls, il team Interior/Night celebra con un video il lancio ufficiale di questo ambizioso thriller psicologico su Xbox Game Pass che, da oggi, accoglie anche Watch Dogs 2.

L'ultima fatica interattiva firmata da Caroline Marchal e dal suo team composto da veterani ex membri di Sony e Quantic Dream ci porta a esplorare le vite di due famiglie, i cui destini s'intrecciano a più riprese nel corso di una storia lunga trent'anni che prende spunto dai tumultuosi eventi di una rapina finita male nell'Arizona del 1998.



L'approccio adottato da Interior/Night per raccontare le avventure (e disavventure) dei singoli membri delle due famiglie coinvolge gli utenti chiedendo loro di compiere scelte che influiscono pesantemente su ciascun personaggio, riverberandosi sugli altri protagonisti per dare forma a una trama basata su temi come la resilienza, il sacrificio e il tradimento.

Watch Dogs 2, invece, non ha davvero bisogno di presentazioni: l'ingresso del kolossal open world di Ubisoft nel catalogo del Game Pass su PC e console Xbox dà modo ai patiti del genere di intraprendere la battaglia dell'hacker Marcus Holloway contro la potente multinazionale Blume, scardinandone le oscure macchinazioni e sabotandone il ctOS 2.0.

Se state già giocando l'ultima esclusiva Microsoft o l'avventura a mondo aperto di Ubi fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo. Nel frattempo, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di As Dusk Falls, con tutte le considerazioni e analisi di Giuseppe Arace sul nuovo dramma interattivo di Interior/Night.