Xbox Game Pass continuerà a evolversi, rivela Agostino Simonetta di ID@Xbox

Il Regional Lead di ID@Xbox, Agostino Simonetta, è intervenuto alla GDC per confermare ai colleghi di GameReactor che Microsoft intende migliorare ulteriormente il già ottimo servizio di Xbox Game Pass.

Dopo aver dichiarato che "il Game Pass è un programma in continua evoluzione", il responsabile europeo di ID@Xbox ha ribadito che "amiamo il programma e l'opportunità che offre agli sviluppatori di mostrare i loro progetti a un pubblico così grande per costruire una propria base di appassionati. [...] La risposta che stiamo ottenendo dai fan è fantastica".

Secondo quanto illustrato da Agostino Simonetta, il Game Pass di Xbox One "è un ottimo modo per esporre il tuo prodotto a un pubblico che altrimenti non avresti potuto coinvolgere nel tuo gioco, proponendolo a persone che magari non erano del tutto sicure del titolo ma che, avendo l'opportunità di provarlo come parte dell'abbonamento, puoi apprezzarlo e lanciare un passaparola coi propri amici, i quali potrebbero decidere di provare il gioco acquistandolo direttamente o abbonandosi al Game Pass. Quando un titolo esce dal Pass, annunciano per tempo la sua uscita e troviamo un sacco di gente che decide di comprare il gioco per mantenerlo nel proprio catalogo".

Recentemente, Microsoft ha annunciato l'arrivo ad aprile su Xbox Game Pass di videogiochi del calibro di Monster Hunter World, Prey e Resident Evil 5. Per chi desidera abbonarsi al servizio o rinnovare il proprio piano in abbonamento, su queste pagine trovate la nuova offerta di Amazon.it con ben sei mesi di accesso al Game Pass per soli 29,99 euro.