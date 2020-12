Xbox Game Pass: da Control a DOOM Eternal, ecco i giochi gratis di dicembre

A conferma delle ultime anticipazioni sull'arrivo di Control su Game Pass, Microsoft annuncia i giochi destinati ad approdare nel catalogo di Xbox Game Pass a dicembre e ufficializza la presenza, tra gli altri, proprio del metrodivania paranormale di Remedy.

Nella prima metà di dicembre, la ludoteca digitale del Game Pass andrà incontro ad una delle espansioni contenutistiche più importanti dal lancio del servizio. Oltre al già citato Control (nella sua versione Standard senza espansioni o update nextgen), gli abbonati avranno accesso a DOOM Eternal gratis su PC e a tantissimi altri videogiochi, come Call of the Sea, Dragon Quest XI S Echi di un'Era Perduta, GreedFall, Haven o Assetto Corsa.

Eccovi allora la lista completa dei giochi in arrivo nel Game Pass su PC, Xbox One, Xbox Series X/S e Android (tramite xCloud) entro la prima metà del mese di dicembre 2020:

3 dicembre

Control - Xbox e Android

DOOM Eternal - PC

Haven - PC e Xbox

RAGE 2 - Android

Slime Rancher - Xbox e Android

Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action - PC

Yes, Your Grace - PC, Xbox e Android

4 dicembre

Dragon Quest XI S: Echi di un'Era Perduta Definitive Edition - PC e Xbox

8 dicembre

Call of the Sea - PC, Xbox e Android

Monster Sanctuary - Xbox e Android

Starbound - PC

9 dicembre

Unto The End - PC e Xbox

10 dicembre

Assetto Corsa - Xbox e Android

Gang Beasts - Xbox e Android

GreedFall - PC, Xbox e Android

Superhot: Mind Control Delete - Xbox e Android

Yooka-Laylee and the Impossible Lair - PC, Xbox e Android

E voi, cosa ne pensate dei nuovi giochi in arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass a dicembre? Fateci sapere con un commento a quali titoli siete maggiormente interessati.