Xbox Game Pass: Control e The Medium tra i giochi in uscita dal catalogo a febbraio

Con l'annuncio dei giochi di febbraio su Xbox Game Pass arriva anche l'elenco dei titoli destinati a breve ad abbandonare il catalogo del servizio in abbonamento di Microsoft. Dal 15 febbraio 2022, il servizio verdecrociato non offrirà più l'accesso "gratuito" a diversi titoli noti, come Control e The Medium.

Nell'ottica di un costante aggiornamento dei contenuti riservati agli abbonati al Game Pass su PC e console Xbox, il servizio della casa di Redmond si appresta a perdere dei giochi disponibile da diversi mesi nel catalogo. L'operazione, questa volta, sarà decisamente meno "indolore" del solito.

Nella rosa di titoli destinati a lasciare il catalogo del Game Pass troviamo infatti dei giochi tripla A e delle esperienze indie altrettanto importanti: gli iscritti al servizio non potranno più accedere "gratuitamente" al metroidvania paranormale Control, al soulslike Code Vein e all'avventura in salsa horror The Medium, come pure a FF XII The Zondiac Age, a The Falconeer e a Project Winter.

Xbox Game Pass - giochi in uscita dal catalogo il 15 febbraio

Control (Cloud, Xbox e PC)

Code Vein (Cloud, Xbox e PC)

Final Fantasy XII The Zodiac Age (Xbox e PC)

The Medium (Cloud, Xbox e PC)

Project Winter (Cloud, Xbox e PC)

The Falconeer (Cloud, Xbox e PC)

Tutti i videogiochi elencati da Microsoft usciranno dal Game Pass nella giornata di martedì 15 febbraio: il consiglio che rivolgiamo agli interessati è perciò quello di completarli quanto prima. Sempre da qui al 15 febbraio, ciascun gioco può essere acquistato su PC Windows 10 o 11, Xbox One e Series X/S ad un prezzo scontato del 20%.