Xbox Game Pass: controlli touch per nove giochi, ecco quali titoli verranno presto rimossi

Microsoft ha annunciato i nuovi giochi Xbox Game Pass della seconda metà di marzo 2022 ma non solo perché la compagnia ha anche rivelato l'arrivo del supporto per i controlli touch per nove giochi ed ha svelato i titoli che abbandoneranno il catalogo a marzo e aprile.

Per quanto riguarda i controlli touch, da questo mese gli abbonati potranno sfruttare l'opzione su una serie di giochi Cloud come Among Us, Katamari Damacy Reroll, Lumines Remastered, Pupperazzi,

Rubber Bandits, Spelunky 2, Telling Lies, Undungeon e Young Souls. Microsoft ha anche annunciato l'elenco dei giochi che lasceranno il catalogo Xbox Game Pass tra marzo e aprile, tra questi anche Narita Boy, Madden NFL 20 (EA Play) e Destiny 2 Oltre La Luce.

Non più disponibili dal 31 marzo

Madden NFL 20 (Cloud, Console, PC) EA Play

Narita Boy (Cloud, Console, PC)

Shadow Warrior 2 (Cloud, Console, PC)

Non più disponibili dall'11 aprile

Destiny 2 Oltre La Luce

Shadowkeep

Forsaken (PC)

Non siete ancora abbonati? Nessun problema, a marzo torna l'offerta Xbox Game Pass Ultimate a 1 euro per un mese, per una cifra irrisoria potrete provare le funzionalità di Game Pass, Game Pass Ultimate, EA Play e Xbox LIVE Gold, tra cui il multiplayer online, sconti esclusivi, quattro giochi gratis in regalo ogni mese con Games with Gold e altri benefit pensati per tutti gli iscritti.